 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
Секрет долголетия – здоровый, закалённый организм Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
26.01.2022
В январе команда любителей зимнего плаванья микрорайона Врангель отмечает круглую дату. 30 лет назад энтузиасты заявили о себе уникальными заплывами, благодаря которым увлечённые спортсмены стали известны далеко за пределами Приморского края.

Сегодня на счету президента общественной организации «Дальневосточный центр марафонского зимнего плавания» Людмилы СМОЛЯКОВОЙ сотни заплывов в Желтом море, на реках Черный Дракон и Сунгари, озерах Иссык-Куль и Байкал. Она до сих пор вспоминает первый в истории марафонский зимний заплыв, который прошёл в августе 1991 года в Беринговом проливе. На общей дистанции длиной 41 километр участвовало около 60 человек, из них 15 женщин.
– Мы плыли в несколько этапов, – рассказывает Людмила Петровна, – температура воды около 4 градусов. Передо мной стояла задача – плыть 10 минут. Я продержалась восемь. Полученные результаты были занесены в базу данных, с тех пор нашу команду стали называть «белыми медведями».
Когда Людмила Смолякова только начинала развивать моржевание в родном микрорайоне, в состав ее команды входило 70 человек, самому старшему на тот момент было 75 лет, младшему – 11. Сейчас любителей зимнего плаванья стало меньше, но Людмила Петровна продолжает заниматься любимым видом спорта, привлекая к нему новых единомышленников. Главным секретом своего крепкого здоровья и жизненной энергии она называет ежедневные утренние тренировки по закаливанию.
– У меня море недалеко от дома. Вот я утром встаю, неспеша к нему прогуливаюсь. И ежедневно проплываю около 200 метров. Самое главное, после того, как вышел из ледяной воды, не растирать кожу, а промокнуть полотенцем. Потом обязательно нужно выпить горячего чаю.
Людмилу Смолякову регулярно приглашают в учебные заведения Врангеля и Находки, где она с удовольствием рассказывает детям о преимуществах здорового образа жизни, подавая ребятам достойный пример целеустремлённости.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

След. >
Назад

Календарь

 
« 26 Янв 2022 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31           

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Последние комментарии

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика