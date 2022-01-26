В январе команда любителей зимнего плаванья микрорайона Врангель отмечает круглую дату. 30 лет назад энтузиасты заявили о себе уникальными заплывами, благодаря которым увлечённые спортсмены стали известны далеко за пределами Приморского края.



Сегодня на счету президента общественной организации «Дальневосточный центр марафонского зимнего плавания» Людмилы СМОЛЯКОВОЙ сотни заплывов в Желтом море, на реках Черный Дракон и Сунгари, озерах Иссык-Куль и Байкал. Она до сих пор вспоминает первый в истории марафонский зимний заплыв, который прошёл в августе 1991 года в Беринговом проливе. На общей дистанции длиной 41 километр участвовало около 60 человек, из них 15 женщин.

– Мы плыли в несколько этапов, – рассказывает Людмила Петровна, – температура воды около 4 градусов. Передо мной стояла задача – плыть 10 минут. Я продержалась восемь. Полученные результаты были занесены в базу данных, с тех пор нашу команду стали называть «белыми медведями».

Когда Людмила Смолякова только начинала развивать моржевание в родном микрорайоне, в состав ее команды входило 70 человек, самому старшему на тот момент было 75 лет, младшему – 11. Сейчас любителей зимнего плаванья стало меньше, но Людмила Петровна продолжает заниматься любимым видом спорта, привлекая к нему новых единомышленников. Главным секретом своего крепкого здоровья и жизненной энергии она называет ежедневные утренние тренировки по закаливанию.

– У меня море недалеко от дома. Вот я утром встаю, неспеша к нему прогуливаюсь. И ежедневно проплываю около 200 метров. Самое главное, после того, как вышел из ледяной воды, не растирать кожу, а промокнуть полотенцем. Потом обязательно нужно выпить горячего чаю.

Людмилу Смолякову регулярно приглашают в учебные заведения Врангеля и Находки, где она с удовольствием рассказывает детям о преимуществах здорового образа жизни, подавая ребятам достойный пример целеустремлённости.

Пресс-служба администрации НГО