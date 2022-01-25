|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|25.01.2022
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№4 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 26 января во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- На всей территории края заработала бесплатная горячая линия «122» по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией: записаться к врачу, вызвать его на дом, уточнить порядок получения QR-кода и др. - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- Возраст, стаж, коэффициент: кто в 2022 году получит право уйти на пенсию?
- В новом году у должников по кредитам появится возможность защитить часть своих средств от списания долгов; россияне, имеющие на счетах в банках более 1 млн рублей, впервые заплатят налог, а ставки по депозитам могут вырасти – обо всём подробно на странице «Экономика и финансы».
- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.
- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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