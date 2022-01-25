№4 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 26 января во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- На всей территории края заработала бесплатная горячая линия «122» по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией: записаться к врачу, вызвать его на дом, уточнить порядок получения QR-кода и др. - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- Возраст, стаж, коэффициент: кто в 2022 году получит право уйти на пенсию?

- В новом году у должников по кредитам появится возможность защитить часть своих средств от списания долгов; россияне, имеющие на счетах в банках более 1 млн рублей, впервые заплатят налог, а ставки по депозитам могут вырасти – обо всём подробно на странице «Экономика и финансы».

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- На всей территории края заработала бесплатная горячая линия «122» по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией: записаться к врачу, вызвать его на дом, уточнить порядок получения QR-кода и др. - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- Возраст, стаж, коэффициент: кто в 2022 году получит право уйти на пенсию?- В новом году у должников по кредитам появится возможность защитить часть своих средств от списания долгов; россияне, имеющие на счетах в банках более 1 млн рублей, впервые заплатят налог, а ставки по депозитам могут вырасти – обо всём подробно на странице «Экономика и финансы».- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script