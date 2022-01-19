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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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РИО Панорама   
19.01.2022
В Находке начал работать проект «социальное такси». Министерством труда и социальной политики Приморского края утвержден порядок предоставления срочной социальной услуги, воспользоваться которой могут инвалиды I группы, дети – инвалиды и сопровождающие их лица.

На социальном такси доступно 40 бесплатных поездок в одну сторону в течение года. На нём можно добраться в любую точку муниципального образования, а также из Владивостока в аэропорт и обратно.
Заказать социальное такси можно, обратившись в Информационно-ресурсный центр «Опора» – структурное подразделение КГАУСО «Приморский центр социального обслуживания населения» по тел. 8-800-30-20-924. С понедельника по четверг с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00; в пятницу – с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00. Заявки принимаются не менее чем за 24 часа при поездках в пределах Владивостока и в аэропорт, не менее чем за два дня в иных муниципальных образованиях. Социальное такси работает ежедневно и круглосуточно.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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