|«Звёздный путь» юных художников
|РИО Панорама
|19.01.2022
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Яркие, креативные, необычные работы воспитанников художественной мастерской «Созвездие» украсили стены картинной галереи «Вернисаж». В экспозиции представлено более 100 картин и поделок, каждая по-своему уникальна.
Выставка «Звёздный путь» стала результатом творчества талантливых ребят, которые занимаются изобразительным искусством и декоративно-прикладным творчеством под руководством педагогов Татьяны Растягаевой и Елены Маскевич.
Работы, представленные на суд зрителей, неординарны, здесь можно встретить архитектурную инсталляцию «современный город», выполненную в технике бумага-пластика, мягкие игрушки, декоративные панно. Особое внимание привлекают оригинальные маски, выполненные из разнообразных, порой самых неожиданных материалов: теста, картона, ткани, бусин и даже перьев.
Творческая выставка продлится в картинной галерее «Вернисаж» до 7 февраля. Приобрести билеты на необычную экспозицию можно не только в картинной галерее «Вернисаж», но и онлайн – достаточно перейти по ссылке на сайт «ВМузей».
Пресс-служба администрации НГО
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