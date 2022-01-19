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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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«Звёздный путь» юных художников Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
19.01.2022
Яркие, креативные, необычные работы воспитанников художественной мастерской «Созвездие» украсили стены картинной галереи «Вернисаж». В экспозиции представлено более 100 картин и поделок, каждая по-своему уникальна.

Выставка «Звёздный путь» стала результатом творчества талантливых ребят, которые занимаются изобразительным искусством и декоративно-прикладным творчеством под руководством педагогов Татьяны Растягаевой и Елены Маскевич.
Работы, представленные на суд зрителей, неординарны, здесь можно встретить архитектурную инсталляцию «современный город», выполненную в технике бумага-пластика, мягкие игрушки, декоративные панно. Особое внимание привлекают оригинальные маски, выполненные из разнообразных, порой самых неожиданных материалов: теста, картона, ткани, бусин и даже перьев.
Творческая выставка продлится в картинной галерее «Вернисаж» до 7 февраля. Приобрести билеты на необычную экспозицию можно не только в картинной галерее «Вернисаж», но и онлайн – достаточно перейти по ссылке на сайт «ВМузей».
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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