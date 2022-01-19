Яркие, креативные, необычные работы воспитанников художественной мастерской «Созвездие» украсили стены картинной галереи «Вернисаж». В экспозиции представлено более 100 картин и поделок, каждая по-своему уникальна.



Выставка «Звёздный путь» стала результатом творчества талантливых ребят, которые занимаются изобразительным искусством и декоративно-прикладным творчеством под руководством педагогов Татьяны Растягаевой и Елены Маскевич.

Работы, представленные на суд зрителей, неординарны, здесь можно встретить архитектурную инсталляцию «современный город», выполненную в технике бумага-пластика, мягкие игрушки, декоративные панно. Особое внимание привлекают оригинальные маски, выполненные из разнообразных, порой самых неожиданных материалов: теста, картона, ткани, бусин и даже перьев.

Творческая выставка продлится в картинной галерее «Вернисаж» до 7 февраля. Приобрести билеты на необычную экспозицию можно не только в картинной галерее «Вернисаж», но и онлайн – достаточно перейти по ссылке на сайт «ВМузей».

Пресс-служба администрации НГО