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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
18.01.2022
№3 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 19 января во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- В Находке заработал проект «социальное такси». Кто может воспользоваться услугой, куда можно добраться на социальном такси и как заказать? - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- Перечень расширили: еще больше государственных услуг могут получить приморцы в электронном виде на портале «Госуслуги» - об этом «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.
- С наступлением нового года приморской молодёжи по программе «Пушкинская карта» поступило по 5 тысяч рублей: как оформить, на что потратить и куда сходить?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, для любителей астрологии – гороскоп на предстоящую неделю и удобный производственный календарь на весь 2022 год.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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