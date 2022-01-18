№3 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 19 января во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- В Находке заработал проект «социальное такси». Кто может воспользоваться услугой, куда можно добраться на социальном такси и как заказать? - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- Перечень расширили: еще больше государственных услуг могут получить приморцы в электронном виде на портале «Госуслуги» - об этом «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.

- С наступлением нового года приморской молодёжи по программе «Пушкинская карта» поступило по 5 тысяч рублей: как оформить, на что потратить и куда сходить?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, для любителей астрологии – гороскоп на предстоящую неделю и удобный производственный календарь на весь 2022 год.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- В Находке заработал проект «социальное такси». Кто может воспользоваться услугой, куда можно добраться на социальном такси и как заказать? - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- Перечень расширили: еще больше государственных услуг могут получить приморцы в электронном виде на портале «Госуслуги» - об этом «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.- С наступлением нового года приморской молодёжи по программе «Пушкинская карта» поступило по 5 тысяч рублей: как оформить, на что потратить и куда сходить?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, для любителей астрологии – гороскоп на предстоящую неделю и удобный производственный календарь на весь 2022 год.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script