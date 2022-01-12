|«Работа впечатляет»
|Сергей Гончаров
|12.01.2022
|
Жители Находки о строительстве навеса «Терминала Астафьева»
Строители первого в портах Дальнего Востока навеса приступают к самому сложному монтажу ферм блока Б. Работы идут в рамках программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на экологически безопасную перевалку. Тем самым, среди всех стивидоров Находки, «Терминал Астафьева» является флагманом в выполнении поручения Президента РФ в полном объеме.
Как сообщил технический директор АО «Терминал Астафьева» Виктор ПАНОВ, в настоящий момент на несущие конструкции опорных колонн блока Б первыми были смонтированы ветровые фермы, затем – стропильные.
«Работа, с учётом ветровых нагрузок, чрезвычайно сложная технически. Далее, после монтажа всех стропильных ферм, приступим к монтажу «фахверка» – боковой стенки до крыши. Пойдут более мелкие детали металлоконструкций, это будет уже гораздо объемная работа. Здесь нужна идеальная командная работа всех монтажников: на земле и на высоте, крановщика. На монтаже заняты профессионалы высокого уровня, обладающие богатым опытом работы на самых важных стройках края. При этом работа идет на ограниченном пространстве, поскольку производственный процесс предприятия не прекращается», – рассказал Виктор Панов.
Отметим, что монтаж навеса идет на высоте от 33 до 39 метров, что превышает защитные экраны «Терминала Астафьева», самые высокие в Находке. И теперь ход работ хорошо виден всем местным жителям.
«Мы очень рады, все жители, что «Терминал Астафьева» выполняет просьбу жителей. У нас здесь уже стало так хорошо по благоустройству. И все видят, что у порта строительство идет закрытым способом. А мне хорошо видно с балкона, как строится этот навес. Прямо аж сердце радуется. Я смотрю уже половина. Скоро все закроют»,– делится Ольга ФЁДОРИНА, жительница микрорайона Астафьева .
«Знаете, я проезжаю там каждый день мимо. И я вижу, что ведутся работы, и это впечатляет: навесы такие огромные. И я думаю, что мы, жители, ценим это. И мы рады, что «Терминал Астафьева» держат слово», – рассказала Татьяна ПОДОЛЬСКАЯ, жительница микрорайона Астафьева.
Помимо двухуровневого контура пылеветрозащитных экранов, в числе мер по пылеподавлению, уже успешно внедренных на предприятии, стоит отметить , постоянную работу двух десятков снежных пушек и пылесборной машины Centurion и работу центра управления предприятием в комплексе с собственной лабораторией.
Напомним, с начала 2019 года в «Терминале Астафьева» начал работу центр экологической и производственной безопасности, в функции которого входит мониторинг выбросов вредных веществ. Благодаря этому, не только специалисты, но и жители мыса Астафьева могут наблюдать в режиме онлайн за результатами лабораторных исследований и за работой пылеулавливающих устройств на предприятии, зайдя на официальный сайт порта. Важно отметить, что измерения датчиков на территории предприятия и на границе санитарно-защитной зоны ни разу за годы работы не показали превышения предельно допустимых концентраций пыли в воздухе. Что подтверждает эффективность проводимых предприятием мер и многомиллионных вложений в экологическую безопасность.
|След. >
|«
|12 Янв 2022
|»
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|Соцпроекты
|Анонсы
|Новости
|Общество
|Гость номера
|Вопрос недели
|Дата
|Вопрос-ответ
|Происшествия
|ЖКХ
|Благоустройство
|Политика
|Экономика
|Бизнес
|Дом
|Здоровье
|Авто
|Спорт
|Культура
|Исторический клуб
|Поколение next
|Авторская колонка
|Мысли по поводу
|Шёл по городу