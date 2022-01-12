Жители Находки о строительстве навеса «Терминала Астафьева»



Строители первого в портах Дальнего Востока навеса приступают к самому сложному монтажу ферм блока Б. Работы идут в рамках программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на экологически безопасную перевалку. Тем самым, среди всех стивидоров Находки, «Терминал Астафьева» является флагманом в выполнении поручения Президента РФ в полном объеме.



Как сообщил технический директор АО «Терминал Астафьева» Виктор ПАНОВ, в настоящий момент на несущие конструкции опорных колонн блока Б первыми были смонтированы ветровые фермы, затем – стропильные.





«Работа, с учётом ветровых нагрузок, чрезвычайно сложная технически. Далее, после монтажа всех стропильных ферм, приступим к монтажу «фахверка» – боковой стенки до крыши. Пойдут более мелкие детали металлоконструкций, это будет уже гораздо объемная работа. Здесь нужна идеальная командная работа всех монтажников: на земле и на высоте, крановщика. На монтаже заняты профессионалы высокого уровня, обладающие богатым опытом работы на самых важных стройках края. При этом работа идет на ограниченном пространстве, поскольку производственный процесс предприятия не прекращается», – рассказал Виктор Панов.





Отметим, что монтаж навеса идет на высоте от 33 до 39 метров, что превышает защитные экраны «Терминала Астафьева», самые высокие в Находке. И теперь ход работ хорошо виден всем местным жителям.





«Мы очень рады, все жители, что «Терминал Астафьева» выполняет просьбу жителей. У нас здесь уже стало так хорошо по благоустройству. И все видят, что у порта строительство идет закрытым способом. А мне хорошо видно с балкона, как строится этот навес. Прямо аж сердце радуется. Я смотрю уже половина. Скоро все закроют»,– делится Ольга ФЁДОРИНА, жительница микрорайона Астафьева .





«Знаете, я проезжаю там каждый день мимо. И я вижу, что ведутся работы, и это впечатляет: навесы такие огромные. И я думаю, что мы, жители, ценим это. И мы рады, что «Терминал Астафьева» держат слово», – рассказала Татьяна ПОДОЛЬСКАЯ, жительница микрорайона Астафьева.





Помимо двухуровневого контура пылеветрозащитных экранов, в числе мер по пылеподавлению, уже успешно внедренных на предприятии, стоит отметить , постоянную работу двух десятков снежных пушек и пылесборной машины Centurion и работу центра управления предприятием в комплексе с собственной лабораторией.





Напомним, с начала 2019 года в «Терминале Астафьева» начал работу центр экологической и производственной безопасности, в функции которого входит мониторинг выбросов вредных веществ. Благодаря этому, не только специалисты, но и жители мыса Астафьева могут наблюдать в режиме онлайн за результатами лабораторных исследований и за работой пылеулавливающих устройств на предприятии, зайдя на официальный сайт порта. Важно отметить, что измерения датчиков на территории предприятия и на границе санитарно-защитной зоны ни разу за годы работы не показали превышения предельно допустимых концентраций пыли в воздухе. Что подтверждает эффективность проводимых предприятием мер и многомиллионных вложений в экологическую безопасность.

