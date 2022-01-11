|Анонс газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|11.01.2022
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№2 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 12 января во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Добрый Старый Новый год заканчивает череду новогодних праздников. Его любят и отмечают не только в России, но и за рубежом: о традициях и обычаях празднования в разных странах – читайте в свежем номере «РИО Панорамы».
- С 1 января Пенсионный фонд России расширил свои полномочия. Теперь часть мер социальной поддержки, которые раньше выплачивались органами социальной защиты, предоставляются Пенсионным фондом – более подробно на страницах «РИО Панорамы».
- Заядлые дачники даже зимой находят себе работу на дачных участках, время летит быстро и скоро вновь предстоит работа по выращиванию рассады. Как сделать это правильно? - советы садоводам и огородникам в нашей традиционной рубрике «Свой урожай».
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на неделю, большой сканворд, кроссворд и занимательная головоломка судоку.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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