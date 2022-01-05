№1 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 5 января во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Скоро Рождество! Это особый праздник, сочетающий в себе духовное возвышение и мистические тайны, к которым многие стараются прикоснуться при помощи различных ритуалов и гаданий Уже сложилось много гаданий, которые проводятся как в ночь перед Рождеством, в Сочельник, так и в день самого праздника — ну что погадаем? Наиболее популярные гадания на Рождество — в свежем номере «РИО Панорамы».

- Рождественское настроение создаст святочный рассказ Аркадия Аверченко «Зеркальная душа», написанный в далеком 1912 году — прочитайте, не пожалеете!

- Наша традиционная рубрика «Дата в истории» также расскажет о том, как менялись даты празднования Нового года в России, а также когда был утвержден Государственный гимн СССР и напечатан первый кроссворд в газете.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на неделю, зарядка для ума - большой сканворд, кроссворд и занимательное судоку. Приятных праздничных выходных!

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Скоро Рождество! Это особый праздник, сочетающий в себе духовное возвышение и мистические тайны, к которым многие стараются прикоснуться при помощи различных ритуалов и гаданий Уже сложилось много гаданий, которые проводятся как в ночь перед Рождеством, в Сочельник, так и в день самого праздника — ну что погадаем? Наиболее популярные гадания на Рождество — в свежем номере «РИО Панорамы».- Рождественское настроение создаст святочный рассказ Аркадия Аверченко «Зеркальная душа», написанный в далеком 1912 году — прочитайте, не пожалеете!- Наша традиционная рубрика «Дата в истории» также расскажет о том, как менялись даты празднования Нового года в России, а также когда был утвержден Государственный гимн СССР и напечатан первый кроссворд в газете.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на неделю, зарядка для ума - большой сканворд, кроссворд и занимательное судоку. Приятных праздничных выходных!Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script