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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Вышел очередной номер газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
05.01.2022
№1 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 5 января во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Скоро Рождество! Это особый праздник, сочетающий в себе духовное возвышение и мистические тайны, к которым многие стараются прикоснуться при помощи различных ритуалов и гаданий Уже сложилось много гаданий, которые проводятся как в ночь перед Рождеством, в Сочельник, так и в день самого праздника — ну что погадаем? Наиболее популярные гадания на Рождество — в свежем номере «РИО Панорамы».
- Рождественское настроение создаст святочный рассказ Аркадия Аверченко «Зеркальная душа», написанный в далеком 1912 году — прочитайте, не пожалеете!
- Наша традиционная рубрика «Дата в истории» также расскажет о том, как менялись даты празднования Нового года в России, а также когда был утвержден Государственный гимн СССР и напечатан первый кроссворд в газете.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на неделю, зарядка для ума - большой сканворд, кроссворд и занимательное судоку. Приятных праздничных выходных!
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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