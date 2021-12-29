|Вышел очередной номер газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|29.12.2021
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№52 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 29 декабря во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Вот и подходит к концу 2021 год. Близятся новогодние праздники: Новый год и Рождество.
«РИО Панорама» присоединяется к словам поздравлений со страниц последнего в этом году номера «РИО Панорамы» и желает, чтобы в новом году всем сопутствовала удача и успех и чтобы новый год был щедрым на добрые и позитивные дела!
- Для тех, кто еще не успел украсить новогоднюю ёлку, расскажем, как правильно установить зимнюю красавицу и украсить игрушками, сделанными своими руками.
- Традиционно в преддверии нового года россияне надеются на лучшее. Среди нововведений в 2022 году – повышение прожиточного минимума и МРОТ, электронные больничные, новые правила выплаты пенсий и социальных пособий – обо всём подробно на страницах свежего номера «РИО Панорамы».
- А что звезды пророчат каждому из нас в новом году? – читайте подробный зодиакальный прогноз на 2022 год для всех знаков Зодиака.
- Праздничная афиша: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть в новогодние каникулы?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на праздничную неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд и красочный календарь на 2022 год.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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