№52 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 29 декабря во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Вот и подходит к концу 2021 год. Близятся новогодние праздники: Новый год и Рождество.

«РИО Панорама» присоединяется к словам поздравлений со страниц последнего в этом году номера «РИО Панорамы» и желает, чтобы в новом году всем сопутствовала удача и успех и чтобы новый год был щедрым на добрые и позитивные дела!

- Для тех, кто еще не успел украсить новогоднюю ёлку, расскажем, как правильно установить зимнюю красавицу и украсить игрушками, сделанными своими руками.

- Традиционно в преддверии нового года россияне надеются на лучшее. Среди нововведений в 2022 году – повышение прожиточного минимума и МРОТ, электронные больничные, новые правила выплаты пенсий и социальных пособий – обо всём подробно на страницах свежего номера «РИО Панорамы».

- А что звезды пророчат каждому из нас в новом году? – читайте подробный зодиакальный прогноз на 2022 год для всех знаков Зодиака.

- Праздничная афиша: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть в новогодние каникулы?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на праздничную неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд и красочный календарь на 2022 год.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Вот и подходит к концу 2021 год. Близятся новогодние праздники: Новый год и Рождество.«РИО Панорама» присоединяется к словам поздравлений со страниц последнего в этом году номера «РИО Панорамы» и желает, чтобы в новом году всем сопутствовала удача и успех и чтобы новый год был щедрым на добрые и позитивные дела!- Для тех, кто еще не успел украсить новогоднюю ёлку, расскажем, как правильно установить зимнюю красавицу и украсить игрушками, сделанными своими руками.- Традиционно в преддверии нового года россияне надеются на лучшее. Среди нововведений в 2022 году – повышение прожиточного минимума и МРОТ, электронные больничные, новые правила выплаты пенсий и социальных пособий – обо всём подробно на страницах свежего номера «РИО Панорамы».- А что звезды пророчат каждому из нас в новом году? – читайте подробный зодиакальный прогноз на 2022 год для всех знаков Зодиака.- Праздничная афиша: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть в новогодние каникулы?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на праздничную неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд и красочный календарь на 2022 год.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script