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|РИО Панорама
|29.12.2021
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Совместно с Управлением опеки и попечительства администрации Находкинского городского округа, Общественным советом при ОМВД г. Находки и при поддержке местного отделения общественного движения «Матери России» Дом молодёжи организовал цикл благотворительных новогодних мероприятий для детей, которые нуждаются в особом внимании.
У ребят появилась возможность окунуться в зимнюю сказку, побывать в резиденции Деда Мороза, посмотреть новогодний спектакль.
– В этом году мы решили охватить разные целевые аудитории и провести новогодние утренники для ребят из реабилитационного центра «Альбатрос», многодетных, приёмных семей, а также для ребят из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации,– рассказала директор Дома молодёжи Алевтина ВАРСЕГОВА.
Первый праздничный утренник с участием Деда Мороза и Снегурочки посетили воспитанники Социально-реабилитационного центра «Альбатрос». В карнавальных костюмах нарядные «снежинки»
и «тигрята» весело танцевали под музыку, отгадывали новогодние загадки, записывали в Книгу пожеланий свои самые заветные мечты. Следующими участниками новогоднего представления станут несколько многодетных семей, в которых воспитываются приёмные дети. Завершит серию благотворительных мероприятий благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз».
Пресс-служба администрации НГО
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