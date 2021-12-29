В новогодние праздники подразделения Находкинской городской больницы будут функционировать в измененном режиме. Для поликлиник, амбулаторного инфекционного центра и пунктов вакцинации установлены особые графики работы.



Взрослые поликлиники

В амбулаторно-поликлинической службе действует усиленная дежурная служба для оказания пациентам медицинской помощи. Можно будет выписать или продлить листок нетрудоспособности, оформить рецепт, будет работать врачебная комиссия.



Дежурная служба СП «Городская больница 1»:

• 31 декабря – с 9.00 до 15.00 на Пирогова, 5

• 3 января – 9.00 до 15.00 на Пирогова, 5

• 4 января – с 9.00 до 20.00 на Портовой, 250

• 6 января – с 9.00 до 20.00 на Портовой, 250 и Пирогова, 5

• 8 января – с 9.00 до 15.00 на Пирогова, 5



Дежурная служба поликлиники СП «Поликлиника№1»:

• 31 декабря и 3 января – с 9.00 до 15.00

• 4, 5 и 6 января – с 9.00 до 20.00

• 8 января – с 9.00 до 15.00



Дежурная служба поликлиники СП «Поликлиника №2»

• 31 декабря, 3, 4, 5, 6 и 8 января с 9.00 до 15.00



Детские поликлиники:



на бульваре Энтузиастов

• 31 декабря врачи-педиатры участковые будут вести прием пациентов с 9.00 до 13.00, принимать вызовы для посещения на дому – до 12.00

• 3 января – врачи-педиатры участковые с 9.00 до 15.00, вызовы – до 12.00

• зубной врач – с 9.00 до 15.00

• 4 января – врачи-педиатры участковые с 9.00 до 15.00, вызовы – до 12.00

• детский хирург – с 9.00 до 13.00

• ЛОР-врач – с 9.00 до 15.00

• 6 января – врачи-педиатры участковые с 9.00 до 15.00, вызовы – до 12.00

• зубной врач – с 9.00 до 15.00

• 8 января – врачи-педиатры участковые с 9.00 до 15.00, вызовы – до 12.00.

• ЛОР-врач – с 9.00 до 15.00



На Ленинградской, 7

• Дежурный врач-педиатр будет вести прием пациентов 31 декабря, 3, 4, 5, 6 и 8 января с 9.00 до 13.00, принимать вызовы для посещения на дому – до 12.00

ЭКГ можно будет сделать 3 и 6 января с 9.00 до 13.00



На Ленинградской, 4

• ЛОР-врач будет вести прием 31 декабря, 3 и 6 января с 9.00 до 13.00



На Спортивной, 30

• Врач-стоматолог работает 31 декабря с 9.00 до 15.00, 8 января – с 9.00 до 12.00

Амбулаторный инфекционный центр (с выездом инфекционных бригад)

Выходной день – 1 января.

• 31 декабря АИЦ принимает пациентов с 9.00 до 15.00, с 2 по 10 января – с 8.00 до 22.00.



Прививочные пункты

Продолжат работать в привычном режиме 31 декабря, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января.



Женская консультация

3, 6 и 8 января – дежурная служба для амбулаторного приема с 8.00 до 15.00.



Детский и взрослый стационары Находкинской городской больницы, родильный дом будут работать в штатном режиме – круглосуточно.

КГБУЗ «Находкинская городская больница»