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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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График работы больниц в праздники Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
29.12.2021
В новогодние праздники подразделения Находкинской городской больницы будут функционировать в измененном режиме. Для поликлиник, амбулаторного инфекционного центра и пунктов вакцинации установлены особые графики работы.

Взрослые поликлиники
В амбулаторно-поликлинической службе действует усиленная дежурная служба для оказания пациентам медицинской помощи. Можно будет выписать или продлить листок нетрудоспособности, оформить рецепт, будет работать врачебная комиссия.

Дежурная служба СП «Городская больница 1»:
• 31 декабря – с 9.00 до 15.00 на Пирогова, 5
• 3 января – 9.00 до 15.00 на Пирогова, 5
• 4 января – с 9.00 до 20.00 на Портовой, 250
• 6 января – с 9.00 до 20.00 на Портовой, 250 и Пирогова, 5
• 8 января – с 9.00 до 15.00 на Пирогова, 5

Дежурная служба поликлиники СП «Поликлиника№1»:
• 31 декабря и 3 января – с 9.00 до 15.00
• 4, 5 и 6 января – с 9.00 до 20.00
• 8 января – с 9.00 до 15.00

Дежурная служба поликлиники СП «Поликлиника №2»
• 31 декабря, 3, 4, 5, 6 и 8 января с 9.00 до 15.00

Детские поликлиники:

на бульваре Энтузиастов
• 31 декабря врачи-педиатры участковые будут вести прием пациентов с 9.00 до 13.00, принимать вызовы для посещения на дому – до 12.00
• 3 января – врачи-педиатры участковые с 9.00 до 15.00, вызовы – до 12.00
• зубной врач – с 9.00 до 15.00
• 4 января – врачи-педиатры участковые с 9.00 до 15.00, вызовы – до 12.00
• детский хирург – с 9.00 до 13.00
• ЛОР-врач – с 9.00 до 15.00
• 6 января – врачи-педиатры участковые с 9.00 до 15.00, вызовы – до 12.00
• зубной врач – с 9.00 до 15.00
• 8 января – врачи-педиатры участковые с 9.00 до 15.00, вызовы – до 12.00.
• ЛОР-врач – с 9.00 до 15.00

На Ленинградской, 7
• Дежурный врач-педиатр будет вести прием пациентов 31 декабря, 3, 4, 5, 6 и 8 января с 9.00 до 13.00, принимать вызовы для посещения на дому – до 12.00
ЭКГ можно будет сделать 3 и 6 января с 9.00 до 13.00

На Ленинградской, 4
• ЛОР-врач будет вести прием 31 декабря, 3 и 6 января с 9.00 до 13.00

На Спортивной, 30
• Врач-стоматолог работает 31 декабря с 9.00 до 15.00, 8 января – с 9.00 до 12.00
Амбулаторный инфекционный центр (с выездом инфекционных бригад)
Выходной день – 1 января.
• 31 декабря АИЦ принимает пациентов с 9.00 до 15.00, с 2 по 10 января – с 8.00 до 22.00.

Прививочные пункты
Продолжат работать в привычном режиме 31 декабря, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января.

Женская консультация
3, 6 и 8 января – дежурная служба для амбулаторного приема с 8.00 до 15.00.

Детский и взрослый стационары Находкинской городской больницы, родильный дом будут работать в штатном режиме – круглосуточно.
 
КГБУЗ «Находкинская городская больница»
 

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