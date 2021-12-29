В Приморской краевой филармонии состоялось награждение победителей ежегодного краевого конкурса «Волонтёр года-2021», в рамках которого прошёл первый Открытый конкурс «Лучший волонтёр культуры Приморского края». Участие в нём приняли юноши и девушки, активисты волонтёрских центров и объединений из разных муниципалитетов и районов Приморья.





Победителем от Находкинского городского округа стала ученица 11-го класса школы № 12 им. В. Н. Сметанкина Наталья СИДОРОВА. Как рассказали в городском музее, девушка участвует во всех мероприятиях Музейно-выставочного центра. Всего же помощь в организации и проведении выставок и экскурсий учреждению культуры оказывают около 30 ребят 13 – 17 лет из разных школ города. Волонтёры принимают участие в проведении экскурсий по выставкам, исторической экспозиции музея, разработке и написании текстов к музейным мероприятиям.

Конкурс организован Приморским краевым центром народной культуры при поддержке краевого министерства культуры и архивного дела.

В летопись волонтёрского движения Приморского края также вписано имя председателя находкинского корпуса волонтёров Натальи РОСЛОЙ, которая возглавляла добровольческое движение в Находке с 2019 года. На основании распоряжения губернатора Приморского края Наталья награждена знаком «Доброволец Приморья».



Пресс-служба администрации НГО