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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Находка новогодняя Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
22.12.2021
В разных микрорайонах Находки устанавливают световые фигуры и инсталляции, которые, загораясь в тёмное время суток, создают предпраздничное новогоднее настроение у горожан.

Конструкции в виде новогодних подарков, снеговиков, свечей, елей появились на разворотных кольцах ЖБК, МЖК, в районе остановки «Волна», на улице Сидоренко, видовой площадке №2, на площади Совершеннолетия. Сейчас подрядная организация по заказу Управления благоустройства Находкинского городского округа ведёт подключение к электросетям.
Кроме того, разноцветными новогодними шарами украсили растущие ели в Морском сквере в районе остановки «Волна».
К подготовке праздничного убранства города подключились и представители социально ответственного бизнеса. В районе Сити-центра наряжена большая ёлка и установлены световые конструкции «2022» и в виде сказочной кареты. На прилегающей территории магазина «Дальторгсервис» установлены ёлки с гирляндами. Фонд «Находка украсил разворотное кольцо в районе ТК «Находка-Мега». По традиции Находкинский морской торговый порт установил ёлку в районе Центральной площади.
Работы по украшению города в преддверии новогодних праздников ведутся и в отдалённых микрорайонах Ливадия и Врангель. Две больших ёлки украшают в Ливадии и Южно-Морском, установлены световые конструкции и праздничные щиты, на столбах освещения красуются иллюминированные снежинки. Во Врангеле установлена новогодняя ёлка и украшена сцена для мероприятий на площадке в районе остановки «Береговая», в микрорайоне установлены световые инсталляции – в виде новогодних подарков, снеговиков, цифры «2022», будут украшены столбы освещения.
 
По материалам пресс-службы администрации НГО
 

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