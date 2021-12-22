В разных микрорайонах Находки устанавливают световые фигуры и инсталляции, которые, загораясь в тёмное время суток, создают предпраздничное новогоднее настроение у горожан.





Конструкции в виде новогодних подарков, снеговиков, свечей, елей появились на разворотных кольцах ЖБК, МЖК, в районе остановки «Волна», на улице Сидоренко, видовой площадке №2, на площади Совершеннолетия. Сейчас подрядная организация по заказу Управления благоустройства Находкинского городского округа ведёт подключение к электросетям.

Кроме того, разноцветными новогодними шарами украсили растущие ели в Морском сквере в районе остановки «Волна».

К подготовке праздничного убранства города подключились и представители социально ответственного бизнеса. В районе Сити-центра наряжена большая ёлка и установлены световые конструкции «2022» и в виде сказочной кареты. На прилегающей территории магазина «Дальторгсервис» установлены ёлки с гирляндами. Фонд «Находка украсил разворотное кольцо в районе ТК «Находка-Мега». По традиции Находкинский морской торговый порт установил ёлку в районе Центральной площади.

Работы по украшению города в преддверии новогодних праздников ведутся и в отдалённых микрорайонах Ливадия и Врангель. Две больших ёлки украшают в Ливадии и Южно-Морском, установлены световые конструкции и праздничные щиты, на столбах освещения красуются иллюминированные снежинки. Во Врангеле установлена новогодняя ёлка и украшена сцена для мероприятий на площадке в районе остановки «Береговая», в микрорайоне установлены световые инсталляции – в виде новогодних подарков, снеговиков, цифры «2022», будут украшены столбы освещения.



По материалам пресс-службы администрации НГО