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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Скоро встанем на коньки Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
22.12.2021
С установлением устойчивых низких температур в Находке приступили к заливке катков.

Накануне новогодних праздников три катка на открытых площадках появятся по адресам: ул. Малиновского, 10, Дальняя, 1, Верхне-Морская, 108.
В Ливадии покататься на коньках, поиграть в хоккей можно будет на площадке по ул. Луговой, 27, в посёлке Южно-Морском – по ул. Победы, 1, а в микрорайоне Врангель будет залита хоккейная коробка по адресу Восточный проспект, 5 (р-н Береговой). Для образования прочной и качественной поверхности льда заливка будет проводиться в несколько этапов в вечернее время.
Как отмечают специалисты муниципального бюджетного учреждения «Физкультура и здоровье», при условии сохранения устойчивых отрицательных температур воздуха любители активного отдыха смогут покататься на коньках уже в ближайшее время.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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