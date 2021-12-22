«Терминал Астафьева» подводит итоги социальной программы 2021 года



Инвестиции в инфраструктуру являются основой для будущего. Именно так можно охарактеризовать системную работу АО «Терминал Астафьева» по реализации собственной социальной программы в Находке и Приморском крае.





Футбольный клуб «Океан» – легенда и гордость жителей Находки. Команда, которая могла исчезнуть после коронавирусной паузы в 2020 году, благодаря поддержке «Терминала Астафьева» вновь стала радовать находкинских любителей футбола. В итоге, «Океан» в пятый раз в своей истории выиграл Кубок Приморского края, а в конце года получил настоящий подарок – новое домашнее поле, готовое к приему матчей профессионального уровня.



Нижнее поле стадиона «Водник» реконструировано в рамках заключенного соглашения о развитии между «Терминалом Астафьева» и футбольным клубом «Океан». После реконструкции футболисты и болельщики «Океана» получили новый, комфортный и долговечный стадион. Здесь уже установлены удобные для болельщиков, антивандальные, кресла на 2500 человек. Новое ограждение будет с трех сторон поля, а не только одной, как было раньше. Строители уложили новый газон последнего поколения, сертифицированный ФИФА, корейской компании KONYGREEN. Это покрытие позволит команде «Океан» выступать на профессиональном уровне. Стоимость реконструкции на данном этапе составила более 30 миллионов рублей. Весной, к новому сезону, строители добавят дополнительные мощности освещения, после чего поле официально будет открыто ярким спортивным праздником. А пока футболисты «Океана» провели на своем новом домашнем поле первую тренировку, на которой главный тренер Александр Тихоновецкий подвел итоги сезона.



«Важно отметить, что одним из условий поддержки «Терминалом Астафьева» стала игра местных футболистов в команде. Поэтому находкинцев на поле у нас выходила 2/3 команды. И таким составом мы в этом году смогли завоевать Кубок Приморского края и лишь немного не хватило, чтобы выиграть и чемпионат. В следующем году за «Океан» будет выступать еще больше находкинских футболистов – планирую привлечь в состав выпускников ДЮСШ этого года», - рассказал Александр Тихоновецкий.



В ходе тренировки игроки «Океана» отдельно поблагодарили четырех самых преданных болельщиков команды, которые весь прошедший сезон поддерживали их, как во время домашних игр, так и на выездных. Андрей Станкевич, Евгений Плотников, Алексей Марченко и Эдуард Козин получили по новому комплекту болельщика ФК «Океан».

«После голодного «ковидного» года, захотелось побольше живого футбола, не по телевизору. Поэтому решили поддерживать команду не только дома, но и на выездах. Удалось сделать 4 выезда, в том числе, в Чугуевку. Договаривались с командой, они нас брали в автобус. Теперь, на новом поле наша поддержка будет во много раз сильней», — рассказал болельщик «Океана» Евгений Плотников.

А уже после насыщенной тренировки первыми впечатлениями о новом поле поделился полузащитник «Океана» Александр Пучков.

«Поле принципиально другого качества: трава высокая, мяч хорошо катится, бегать мягче. Забор сделали выше – раньше мячи постоянно вылетали на дорогу. И трибуны для зрителей рядом – нам будет приятнее играть в футбол. Теперь будем привыкать к полю, чтобы в новом сезоне принимать здесь гостей», — поделился футболист.



Официальное открытие нового поля ФК «Океан» пройдет весной 2022 года, когда станет известна структура календаря будущих соревнований. А пока футболисты готовятся к участию в зимней Суперлиги Приморского края по мини-футболу.

Ремонт стадиона в уходящем году прошел и у подшефной «Терминалу Астафьева» школы «Полюс». Первыми новое поле опробовали ученики семи школ Находки – сыгравшие здесь городской турнир на призы портовиков.

Награды победителям, футболистам школы №23, вручил исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.



«Вот уже почти десять лет «Терминал Астафьева» ведет шефство над школой «Полюс», постепенно делая лучше условия для занятий ее учеников. И сейчас мы рады, что дети смогут проводить уроки физкультуры на безопасном покрытии. А те, кто любит футбол – тренироваться на хорошем газоне и повышать свое мастерство. Тем более, когда перед глазами у ребят есть пример взрослых футболистов «Океана», которые в этом году выиграли Кубок Приморского края», — поздравил школьников и жителей микрорайона Мыс Астафьева Александр Ганин.



Вручивший награды серебряным призерам турнира, депутат Законодательного Собрания Приморского края Николай Алешин, отметил необходимость этого стадиона для всего микрорайона Мыс Астафьева.

«Во время моих предвыборных встреч с жителями, они просили о хорошем стадионе. Потому что помнят, что именно в этой школе учился знаменитый футболист, победитель Кубка УЕФА, Виктор Файзулин. И теперь у ребят, кто хочет пойти по его пути, есть нормальные условия для тренировок», — добавил Николай Алешин.



Как сообщил менеджер спортивных проектов АО «Терминал Астафьева» Евгений Стрижиченко, во время ремонта строители уложили искусственное покрытие, обновили забор и сетку вдоль поля, нанесли разметку.

«До укладки газона здесь поработали с основанием, чтобы обеспечить хороший дренаж после дождя. Затем уложили искусственный газон, на котором смогут играть юные футболисты и проводить безопасные уроки физкультуры школьники. Работы выполнены полностью за счет средств «Терминала Астафьева». А по договоренности со школой, вечером на стадионе смогут заниматься и жители микрорайона», — добавил Евгений Стрижиченко.

Важность появления нового спортивного объекта отметила и начальник управления образования администрации Находкинского городского округа Елена Мухамадиева.



«Такие события очень значимы для нашего города и наших школ. В Находке уже есть шесть таких площадок, и мы благодарим «Терминал Астафьева» за появление здесь такой качественной спортивной площадки. Тем более, что детский спортивный клуб «Океан» открыл в школе «Полюс» футбольный класс и уже тренирует первоклашек. Теперь для них есть все условия. Считаю, это отличное подспорье для развития спорта в микрорайоне», — подчеркнула Елена Мухамадиева.

Капитан команды-победителей, школы №23, Андрей Карбышев рассказал, что качественный газон поля «Полюса» сыграл немалую роль в их победе.



«Мы очень давно ждали, просили, чтобы устроили этот турнир. Готовились, немного переживали, но в итоге смогли достойно выступить, одержав здесь победу. Думаю, что помог и хороший газон, мы – техничная команда, качественное, ровное покрытие нам только помогает», — поделился юный футболист.



Продолжил «Терминал Астафьева» и ежегодную традицию субботников в микрорайоне Астафьева города Находка. Портовики навели уборку во дворе подшефной школы №1 «Полюс» и, с помощью спецтехники, убрали и почистили придомовую территорию соседних домов. Работникам предприятия активно помогали школьники.

«Каждый год мы собираемся в этом микрорайоне, чтобы навести порядок после зимы. Потому что чувствуем ответственность за нашу подшефную школу и весь микрорайон и считаем своим долгом, работая здесь, создавать комфортную среду у наших соседей. Мы организация сильная, имеем возможности для этого. На моей памяти это уже седьмой год как мы проводим эти мероприятия. Здесь даже успели вырасти елки, который на одном из первых субботников мы посадили», — сказал исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.



Кроме территории школы «Терминал Астафьева» наводит порядок во дворах микрорайона Астафьева. По просьбам жителей в этом году с помощью парогенератора терминала рабочие помыли детскую игровую площадку от грязи.

«В рамках проведения субботника каждый год сотрудники АО «Терминал Астафьева» активно нам помогают в уборке дворов микрорайона. Уже не первый раз мы просим, чтобы после зимы специальным оборудованием сотрудники терминала мыли игровую площадку между домами по адресу Астафьева, 3а и Астафьева, 5а. Мы очень благодарны за то, что наши дети могут играть весной на чистой площадке», — рассказала директор управляющей компании ООО «Инициатива» Мария Кутузова.



В субботнике приняли участие более 30 человек. Для «Терминал Астафьева» такие мероприятия –это хороший способ не только помочь в данный момент, но и пообщаться с жителями, чтобы в дальнейшем продолжать активно облагораживать придомовые территории микрорайона.

Важным для «Терминала Астафьева» остается и продолжение собственной программы по улучшению жилищных условий горожан. В 2021 году предприятие завершило восьмую очередь установки новых окон и балконов в находкинском микрорайоне Мыс Астафьева.



В ходе нее восьми семьям микрорайона Мыс Астафьева установили 29 оконных и балконных конструкций. Среди тех, кто получил новые окна и балкон – Феликс Мустаев, проживший в доме на Астафьева 5а с момента его постройки.



«Спасибо, что есть такая акция благотворительная, что помогает «Терминал Астафьева» людям, нуждающимся в этом. Оставил заявку на новые окна и балкон, вскоре перезвонили, пришли замерщики, быстро изготовили и сделали прекрасно всё. Спасибо «Терминалу» за это, что помогают людям действительно», — рассказал Феликс Мустаев.

Соседка по микрорайону Анна Шарипова, особенно рада новому застекленному балкону, благодаря которому у нее появилось новое пространство для жизни.



«Потому что 39 лет прожила с открытым балконом, незащищенным от осадков и пыли. Теперь хожу очень довольная, планирую здесь проводить теплые вечера. Спасибо «Терминалу Астафьева», за то, что они не только помогают конкретным людям, но и применяют много всего для защиты экологии. Я всегда отслеживаю новости, касающиеся их, да и когда хожу по району, уже замечаю их новый навес», — добавила Анна Шарипова.

Работа по замене оконных и балконных конструкций ведется в рамках соглашения «Терминала Астафьева» с инициативной группой жителей, которое было подписано летом 2018 года. Особенность программы заключается в том, что жители могут высказать свои пожелания по размеру и дизайну конструкции. На эти цели в 2018-2019 годах компанией было потрачено 7,4 миллионов рублей. В 2020 году установили 56 окон и 19 балконных конструкций на сумму еще 5 миллионов рублей. Уже согласована следующая очередь на остекление.



«Пока мы работаем в Находке, наши социальные программы будут работать! Администрация предприятия часто встречается с жителями микрорайона, выслушиваем их нужды, отвечаем на интересующие вопросы и хорошо знаем проблемы. Люди из окон своих домов видят, как на терминале растут защитные ограждения и строится крытый навес. Таким образом, нами будет реализован первый из трёх этапов закрытой перевалки», — рассказал исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.

Значимым для всего Приморского края стало возрождение футбольного клуба «Динамо-Владивосток». Возвращение в регион профессионального футбола стало возможным благодаря совместным усилиям «Терминала Астафьева» и Совета приморского спортобщества «Динамо». Команда, созданная в этом году успешно выполнила задачу-минимум на первую часть сезона, финишировав в первой шестерке команд. Теперь «Динамо-Владивосток» готовится играть в "элитном" дивизионе группы 3 Футбольной национальной лиги.

— Для новой команды первую часть сезона провели достойно. Подобрался очень сильный коллектив, сильный тренерский штаб. Хотя, анализируя прошедшие игры, могли выступить ещё лучше и занять уверенное первое место в подгруппе. Конечно, не хватило ребят, которые получили серьёзные травмы. Но это уже история, двигаемся дальше, — подвел итоги капитан команды Максим Насадюк.

Важно, что положительный результат команда достигла, делая ставку на развитие приморских футболистов. В составе "Динамо-Владивосток" имеющих приморские корни футболистов ровно половина команды — 12 человек. В последней игре против "Салюта" на поле появились семь. Не все пока такие зубры как Максим Насадюк, или Руслан Гордиенко, но каждый внес свою лепту в общекомандный успех. Молодые владивостокцы Сергей Смородский и Даниил Гусевский и вовсе в этом сезоне дебютировали в профессиональном футболе, а теперь являются твердыми игроками ротации. Остальные игроки уже известны приморским болельщикам, клубу удалось их вернуть в родной город. В целом, селекция оказалась очень сильной: команда показывала красивую атакующую игру в каждом матче.



При этом красивая игра принесла команде и успешные результаты — "Динамо-Владивосток" в лидерах своей подгруппы по многим показателям. В 20 матчах приморцы потерпели лишь одно поражение. Вместе с "Соколом" динамовцы забили по 38 мячей. Команда в тройке лучших по наименьшему количеству пропущенных мячей. Владивостокцы одержали пять побед с крупным счетом. Валерий Соломаха — один из лучших бомбардиров группы — 8 забитых мячей.



«Наличие профессиональной команды — вопрос престижа и имиджа региона. В этом году в Приморье вернулись все игровые виды спорта. Футбольное "Динамо" сегодня безусловный ориентир», - подчеркнул генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Алексей Владимиров.

В следующем году «Терминал Астафьева» продолжит улучшение инфраструктуры Находки и в рамках реализации мероприятий проекта долгосрочного Плана комплексного социально-экономического развития Находкинского городского округа отремонтирует зрительскую трибуну на муниципальном стадионе «Водник».