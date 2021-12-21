|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|21.12.2021
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№51 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 15 декабря во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Близится самый главный и долгожданный праздник - Новый год. И уже сейчас стоит подумать, чем вы будете одаривать не только близких, но и коллег, как украсите дом, что наденете в новогоднюю ночь - советы по выбору подарков на страницах очередного выпуска «РИО Панорамы».
- Приморье предновогоднее: в столице края открылся ледяной сказочный городок; в Находке начала работу новогодняя продовольственная ярмарка выходного дня, устанавливают световые фигуры и инсталляции для создания праздничной атмосферы; Роспотребнадзор дает советы, как правильно выбрать новогоднюю ёлку, а в муниципалитетах края проходят разнообразные праздничные мероприятия.
- В круиз со скидкой: стартовал очередной этап туристического кешбэка, продажи туров стартуют 18 января 2022 года, а завершатся 12 апреля – все подробности на страницах «РИО Панорамы».
- Полчаса на завтрак: о новых правилах железнодорожных перевозок также расскажем на этой неделе.
- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на предстоящую неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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