На конкурс инициативного бюджетирования «Твой проект» жители города подали 26 предложений, после проверки соблюдения всех требований 15 из них были допущены к голосованию.



До 21 декабря через учётную запись на госуслугах находкинцы могут поддержать интересные для них проекты своим голосом. Четыре проекта-победителя воплотят в жизнь в 2022 году. Из бюджета Приморского края на каждый из них будет выделено до 3 млн рублей.

Спортивные объекты, тренажёрные и детские площадки можно назвать лидерами инициатив горожан. Кроме того, на конкурс представлены проекты автомобильной парковки в густонаселённом микрорайоне; обустройства системы водоотведения во дворе многоэтажного дома, подверженного подтоплению в период дождей и таяния снега.

Жители городского округа предложили создать два объекта, которые могут стать новым этапом в благоустройстве. «Парк света» – открытая площадка для прогулок в центральной части города. Особенность её – в использовании световых инсталляций, скамеек, качелей, малых архитектурных форм, фотозон с подсветкой в вечернее время. А Дог-парк по достоинству оценят владельцы домашних животных – это специализированная территория с тренировочным комплексом для выгула собак.

Как отметила куратор проекта, начальник отдела по обеспечению деятельности администрации Находки в сфере общественного самоуправления Ольга Устинова, высокую активность в подготовке к конкурсу проявили жители отдалённого микрорайона Ливадия. Среди инициатив местных жителей – продолжение обустройства стадиона в Южно-Морском и сквера Китового, получивших финансовую поддер-жку по результатам предыдущего конкурса. Особого внимания заслуживает инициатива жителей посёлка Среднего, назвавших свой проект «Мечты сбываются!». «В центре нашего родного посёлка, в стороне от шума городских дорог, среди берёз есть участок, который исторически является местом отдыха людей. Необходимо создать на нём комфортное место досуга для детей и взрослых, для всех кто приезжает к нам в гости», – написали активисты в пояснении к своему предложению.

Познакомиться с конкурсными проектами и проголосовать за понравившийся можно на портале «Инициативное бюджетирование Приморского края». Для участия в голосовании необходимо нажать на кнопку «Войти» в правой верхней части страницы, авторизоваться на портале под своей учётной записью («Госуслуги»), после чего перейти в раздел «Голосование» в правом навигационном меню. Свой выбор можно сделать, перейдя в карточку выбранного проекта и нажав на кнопку «Проголосовать ЗА проект».

Конкурс «Твой проект» даёт возможность гражданам принимать личное участие в управлении бюджетом территорий, выборе объектов для строительства, реконструкции и благоустройства согласно проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Пресс-служба администрации НГО