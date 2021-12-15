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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Готовимся к празднику Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
15.12.2021
Находку начали украшать к Новому году. В этом году городские новогодние ёлки будут установлены на четырёх площадках.

У входа на аллею улицы Ленинской начался монтаж главной ёлки. Сохранится традиционная праздничная площадка рядом с муниципальным Центром культуры. Ещё две новогодние красавицы будут установлены в Городском парке и в сквере Южного микрорайона.
Как рассказали в Управлении благоустройства администрации Находки, гостевой маршрут Находки, видовые площадки, знаковые места в микрорайонах украсят тематические инсталляции, световые конструкции. В вечернее время эти площадки станут яркими новогодними фотозонами.
Светодиодными гирляндами рабочие начали украшать деревья вдоль Находкинского проспекта. Свой вклад в праздничное украшение города вносят учреждения культуры, предприятия городского округа.
Ежегодный творческий конкурс на праздничное оформление и обслуживание проводит Управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа. Коллективы торговых центров, магазинов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания проявляют креативные способности в оформлении интерьеров, витрин, фасадов, прилегающей территории.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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