|Выбираем вместе
|РИО Панорама
|15.12.2021
|
На сайте Центральной библиотечной системы www.nakhodka-lib.ru заканчивается голосование за лучшую новогоднюю игрушку, изготовленную своими руками.
Конкурс проводится в предновогодние дни уже третий год подряд. На этот раз участие в нём приняли около 100 находкинцев. Жюри предстоит выбрать лучшие из более чем 50 игрушек.
В номинации «Лучшая игрушка больших форм» представлено девять коллективных работ. Некоторые сделаны читателями в городских библиотеках под руководством библиотекарей. Центральная городская библиотека представила гигантскую «Избу–читальню», библиотечный комплекс «Ливадия» – «Заснеженную ёлочку» высотой 1 метр, а Городская библиотека-музей – «Рождественскую козу».
В конкурсе есть читатели, которые участвуют в новогоднем мероприятии не первый год. В прошлом году призёрами стали семья Сычёвых и Арина Пилоян.
А вот ребята из Находкинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Альбатрос» впервые представили на конкурс несколько коллективных и индивидуальных работ.
В этом году организаторы решили вручить приз зрительских симпатий, поэтому все работы городского конкурса можно увидеть на выставке в читальном зале Центральной городской библиотеки. Выставка работает до 15 декабря по адресу: ул. Сенявина, 13, 2-й этаж с 11.00 до 19.00. После подведения итогов победители получат дипломы и памятные призы.
По материалам пресс-службы администрации НГО
|След. >
|«
|15 Дек 2021
|»
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|Соцпроекты
|Анонсы
|Новости
|Общество
|Гость номера
|Вопрос недели
|Дата
|Вопрос-ответ
|Происшествия
|ЖКХ
|Благоустройство
|Политика
|Экономика
|Бизнес
|Дом
|Здоровье
|Авто
|Спорт
|Культура
|Исторический клуб
|Поколение next
|Авторская колонка
|Мысли по поводу
|Шёл по городу