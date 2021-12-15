На сайте Центральной библиотечной системы www.nakhodka-lib.ru заканчивается голосование за лучшую новогоднюю игрушку, изготовленную своими руками.



Конкурс проводится в предновогодние дни уже третий год подряд. На этот раз участие в нём приняли около 100 находкинцев. Жюри предстоит выбрать лучшие из более чем 50 игрушек.

В номинации «Лучшая игрушка больших форм» представлено девять коллективных работ. Некоторые сделаны читателями в городских библиотеках под руководством библиотекарей. Центральная городская библиотека представила гигантскую «Избу–читальню», библиотечный комплекс «Ливадия» – «Заснеженную ёлочку» высотой 1 метр, а Городская библиотека-музей – «Рождественскую козу».

В конкурсе есть читатели, которые участвуют в новогоднем мероприятии не первый год. В прошлом году призёрами стали семья Сычёвых и Арина Пилоян.

А вот ребята из Находкинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Альбатрос» впервые представили на конкурс несколько коллективных и индивидуальных работ.

В этом году организаторы решили вручить приз зрительских симпатий, поэтому все работы городского конкурса можно увидеть на выставке в читальном зале Центральной городской библиотеки. Выставка работает до 15 декабря по адресу: ул. Сенявина, 13, 2-й этаж с 11.00 до 19.00. После подведения итогов победители получат дипломы и памятные призы.

По материалам пресс-службы администрации НГО