№50 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 15 декабря во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Региональные выплаты приморцам увеличат в следующем году: кому и на сколько - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- Обезвредить дебошира: экипажу самолета разрешат использовать средства сдерживания в отношении пассажиров, которые хулиганят на борту – подробности на этой неделе на страницах «РИО Панорамы».

- Получить больничный по уходу за ребенком может не только мама, но и папа – об этом также расскажем на этой неделе.

- Готовимся к празднику: в Находке приступили к установке главной городской ёлки у входа на аллею на улице Ленинской, в Музейно-выставочном центре весь декабрь и январь будет работать новогодняя выставка ретро-украшений, а в городской библиотеке подводят итоги голосования за лучшую новогоднюю игрушку.

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на предстоящую неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Региональные выплаты приморцам увеличат в следующем году: кому и на сколько - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- Обезвредить дебошира: экипажу самолета разрешат использовать средства сдерживания в отношении пассажиров, которые хулиганят на борту – подробности на этой неделе на страницах «РИО Панорамы».- Получить больничный по уходу за ребенком может не только мама, но и папа – об этом также расскажем на этой неделе.- Готовимся к празднику: в Находке приступили к установке главной городской ёлки у входа на аллею на улице Ленинской, в Музейно-выставочном центре весь декабрь и январь будет работать новогодняя выставка ретро-украшений, а в городской библиотеке подводят итоги голосования за лучшую новогоднюю игрушку.- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на предстоящую неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script