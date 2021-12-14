|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|14.12.2021
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№50 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 15 декабря во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Региональные выплаты приморцам увеличат в следующем году: кому и на сколько - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- Обезвредить дебошира: экипажу самолета разрешат использовать средства сдерживания в отношении пассажиров, которые хулиганят на борту – подробности на этой неделе на страницах «РИО Панорамы».
- Получить больничный по уходу за ребенком может не только мама, но и папа – об этом также расскажем на этой неделе.
- Готовимся к празднику: в Находке приступили к установке главной городской ёлки у входа на аллею на улице Ленинской, в Музейно-выставочном центре весь декабрь и январь будет работать новогодняя выставка ретро-украшений, а в городской библиотеке подводят итоги голосования за лучшую новогоднюю игрушку.
- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на предстоящую неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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