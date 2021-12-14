 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
14.12.2021
№50 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 15 декабря во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Региональные выплаты приморцам увеличат в следующем году: кому и на сколько - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- Обезвредить дебошира: экипажу самолета разрешат использовать средства сдерживания в отношении пассажиров, которые хулиганят на борту – подробности на этой неделе на страницах «РИО Панорамы».
- Получить больничный по уходу за ребенком может не только мама, но и папа – об этом также расскажем на этой неделе.
- Готовимся к празднику: в Находке приступили к установке главной городской ёлки у входа на аллею на улице Ленинской, в Музейно-выставочном центре весь декабрь и январь будет работать новогодняя выставка ретро-украшений, а в городской библиотеке подводят итоги голосования за лучшую новогоднюю игрушку.
- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на предстоящую неделю.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
 
 
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

След. >
Назад

Календарь

 
« 14 Дек 2021 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031   

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика