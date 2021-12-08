Ещё шесть адресов доступны жителям Находки для получения прививки от новой коронавирусной инфекции. Пять из них дополнительно развернула Находкинская городская больница. Для нужд учреждения приобретено четыре морозильных ларя.



Полный список пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции КГБУЗ «Находкинская городская больница»:

Находка, Пирогова, 13а – мобильный пункт. Время приема пациентов: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, суббота и воскресенье с 8.00 до 15.00.

Находка, Пирогова, 9 – мобильный пункт. Время приема пациентов: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, суббота и воскресенье с 8.00 до 15.00.

Находка, Пирогова, 5 – стационарный пункт. Время приема пациентов: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, суббота и воскресенье с 8.00 до 15.00.

Находка, Спортивная, 2а (ТЦ «Мега) – мобильный пункт. Время приема пациентов: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, суббота и воскресенье с 8.00 до 15.00.

Находка, Портовая, 250 – стационарный пункт. Время приема пациентов: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, суббота и воскресенье с 8.00 до 15.00.

Находка, Озерный бульвар, 7. Время приема пациентов: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, суббота и воскресенье с 8.00 до 15.00.

Находка, Почтовый переулок, 3. Время приема пациентов: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, суббота и воскресенье с 8.00 до 15.00.

Южно-Морской, Гайдамакская, 14. Время приема пациентов: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, суббота и воскресенье с 8.00 до 15.00.

Как рассказали в Находкинской городской больнице, сейчас сотрудники обзванивают горожан, внесенных в листы ожидания и записавшихся на прививку через портал Госуслуг, и предлагают пройти иммунизацию в ближайшее время в наиболее близком прививочном пункте. На следующей неделе будет организована запись через электронные сервисы в поликлиники, где работают несколько прививочных кабинетов, чтобы был выбор – подождать в очереди, но сделать прививку сегодня, или прийти в заранее выбранный день к определенному времени.

В течение дня прививочные пункты несколько раз закрываются на 15 минут для санитарной обработки. В будние дни технические перерывы начинаются в 10.00, 12.15, 14.30, 16.45, в субботу и воскресенье – в 11.00 и 13.15.

Свой вклад в организацию прививочной кампании вносят и другие медицинские учреждения, развернувшие в своих подразделениях прививочные пункты:

Находкинская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, поликлиника№ 1 – ул. Павлова, 16, регистратура: 65-52-67;

Находкинская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, Поликлиника№ 2 – ул. Пограничная, 22а, регистратура 65-85-08;

Восточная больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России – м-н Врангель, ул. Бабкина, 16, регистратура: 66-13-30, 66-23-30;

Медицинский центр ПРИСКО – Школьный переулок, 4, тел. 600-100, 699-550;

Медицинский центр «Иммуно+» – бульвар Энтузиастов, 12, корпус 2.

Специалисты напоминают: чтобы сформировать коллективный иммунитет, вакцинировано должно быть не менее 80 процентов населения. Только такая мера позволит прекратить рост заболеваемости и изменить восходящее течение эпидемиологического процесса.

По материалам пресс-службы администрации НГО