|Будем с крышей
|РИО Панорама
|08.12.2021
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30 крыш отремонтировано в этом году за счёт средств Фонда капитального ремонта (ФКР).
С новыми плоскими и скатными кровлями встречают зиму дома в разных микрорайонах городского округа – на бульваре Энтузиастов, Находкинском проспекте, на улицах Арсеньева, Гагарина, Ленинской, Пограничной, Постышева и других.
Большой объём работ выполнен на Макарова, 24.
Помимо ремонта кровли здесь отремонтированы системы отопления и теплоснабжения, холодного водоснабжения, канализации и водоотведения. По четырём адресам в Находке и Врангеле прошли мероприятия по ремонту, замене, модернизации лифтов, лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.
Ежегодно программа капремонта формируется на основании данных мониторинга технического состояния зданий и инженерного оборудования. Чтобы многоквартирный дом был внесён программу на новый период, жители могут обратиться в свою управляющую компанию, указав необходимый вид работ.
Как сообщили в Фонде капитального ремонта, в 2022 году планируется выполнить большой объём работ по 40 адресам в Находкинском городском округе, в том числе во Врангеле и Ливадии. На средства ФКР будет отремонтировано 7 лифтов, 13 фасадов многоквартирных домов, заменено 32 кровли.
Пресс-служба администрации НГО
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|08 Дек 2021
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