Находкинский Совет ветеранов подвёл итоги деятельности за 2021 год. Сегодня в городском округе на предприятиях, в силовых структурах работают 22 первичных ветеранских организации.



Под патронажем Совета находятся 13 участников Великой Отечественной войны, 180 тружеников тыла, 16 блокадников Ленинграда, 15 несовершеннолетних узников фашистских лагерей, 80 вдов фронтовиков, 10302 ветерана труда, 8100 детей войны.

Как рассказал председатель Совета ветеранов Сергей ЛЕБЕДЕВ, совместно с Приморским центром социального обслуживания населения продолжается работа по защите прав и жизненных интересов граждан пожилого возраста. В течение этого года за помощью по различным вопросам, в основном социально-бытовой направленности, обратились 17 человек. Благодаря поддержке администрации городского округа, депутатского корпуса, предприятий города и благотворительных фондов ветераны войны и другие категории старшего поколения получают подарки, продуктовые наборы к праздникам. Из городского бюджета общественной организации выделяется субсидия по результатам конкурсного отбора.

Социальные и культурные программы Совета ветеранов позволяют находкинцам с активной жизненной позицией найти занятия по интересам и после

выхода на заслуженный отдых. В разных микрорайонах города работает девять бесплатных площадок на базе учреждений культуры: вокальные, хореографические, физкультурно-оздоровительные, краеведческие, творческие и другие.

Ветераны занимаются организацией не только собственного досуга. Огромную работу пожилые люди проводят в учреждениях образования по военно-патриотическому воспитанию, организуют уроки мужества к знаменательным датам военной истории, принимают участие в городских мероприятиях.

Большой опыт социальной помощи, работы с молодёжью будет использован в дальнейшем в организации добровольческого движения «Серебряные волонтёры», за создание которого проголосовали ветераны. Это позволит старшему поколению расширить круг единомышленников, заявить о себе на тематических конкурсах, получить новые знания на обучающих мероприятиях различного уровня.

Пресс-служба администрации НГО