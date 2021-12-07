№49 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 8 декабря во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- ВЫБОР ЕСТЬ: ещё шесть адресов доступны жителям Находки для получения прививки от новой коронавирусной инфекции – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- БЕЗ ХЛОПОТ: для некоторых категорий пенсионеров с 1 января 2022 года упростится порядок оформления и получения полагающихся выплат.

- ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ – ШТРАФ: КоАП обновится в 2022 году. Для российских водителей, в том числе и проживающих на территории Приморского края, появятся пункты, при несоблюдении которых автомобилистам грозит штраф.

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на предстоящую неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- ВЫБОР ЕСТЬ: ещё шесть адресов доступны жителям Находки для получения прививки от новой коронавирусной инфекции – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- БЕЗ ХЛОПОТ: для некоторых категорий пенсионеров с 1 января 2022 года упростится порядок оформления и получения полагающихся выплат.- ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ – ШТРАФ: КоАП обновится в 2022 году. Для российских водителей, в том числе и проживающих на территории Приморского края, появятся пункты, при несоблюдении которых автомобилистам грозит штраф.- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на предстоящую неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script