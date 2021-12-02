|Напиши письмо Деду Морозу
|РИО Панорама
|02.12.2021
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Накануне Нового года творческий коллектив отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю предлагает ребятам вспомнить, что хорошего и доброго они сделали в уходящем 2021 году.
Для этого пресс-служба приморской полиции в своём инстаграм-аккаунте @prim_police объявляет о начале самого доброго конкурса на лучшее новогоднее письмо главному волшебнику – Деду Морозу.
Письма можно отправлять на электронный адрес отдела информации и общественных связей Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script или по почте до 20 декабря: г. Владивосток, ул. Алеутская, 44, УМВД России по Приморскому краю, пресс-служба (с пометкой «Письмо Деду Морозу»). Обязательно укажите автора, населённый пункт и способ связи.
Автор самого интересного письма получит подарок от @prim_police.
Пресс-служба администрации НГО
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