Накануне Нового года творческий коллектив отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю предлагает ребятам вспомнить, что хорошего и доброго они сделали в уходящем 2021 году.





Для этого пресс-служба приморской полиции в своём инстаграм-аккаунте @prim_police объявляет о начале самого доброго конкурса на лучшее новогоднее письмо главному волшебнику – Деду Морозу.

Письма можно отправлять на электронный адрес отдела информации и общественных связей Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script или по почте до 20 декабря: г. Владивосток, ул. Алеутская, 44, УМВД России по Приморскому краю, пресс-служба (с пометкой «Письмо Деду Морозу»). Обязательно укажите автора, населённый пункт и способ связи.

Автор самого интересного письма получит подарок от @prim_police.



Пресс-служба администрации НГО