В медицинских учреждениях Находки продолжается прививочная кампания против гриппа. Пройти иммунизацию можно в восьми стационарных пунктах города и двух мобильных. В городском округе также работают мобильные бригады медиков, а также сотрудники крупных предприятий могут вакцинироваться в своих здравпунктах.



Как сообщили в Находкинской городской больнице, в этом году грипп может быть особенно опасен – организмы людей, переболевших COVID-19, ослаблены и могут стать лёгкой мишенью для других вирусных заболеваний. Вот почему специалисты призывают вакцинироваться не только от коронавируса, но и от гриппа.

В этом сезоне возможен микст инфекций, кого-то ждет «двойное» заражение разными вирусами, включая и COVID-19, кто-то, переболев одной инфекцией, следом может подхватить другую.

– Все это повышает риск тяжелого течения заболевания и может даже привести к летальному исходу. Не будем забывать, что грипп – довольно опасное заболевание. Как сообщает ВОЗ, каждый год от осложнений, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 тысяч человек, – напомнила начальник эпидемического отдела Находкинской городской больницы, кандидат медицинских наук Елена СЕМАНИВ.

В прошлом году прививку сделали более 70% россиян – впервые так много. В результате эпидемический порог ни разу превышен не был. В этом году в Находке темпы вакцинации против гриппа за последний месяц увеличились в среднем в два раза. На данный момент привито более 50 процентов находкинцев.

Привиться от гриппа можно по следующим адресам:

КГБУЗ «Находкинская городская больница»: ТЦ «Находка Мега» (ул. Спортивная, 2а); прививочные кабинеты в структурных подразделениях по адресам: ул. Портовая, 250; Озерный бульвар, 7;

ул. Гайдамакская,14 (п. Южно-Морской).

ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России: Поликлиника №1 (ул. Павлова,16); Поликлиника №2 (ул. Пограничная, 22а), Восточная больница (мкр. Врангель, ул. Бабкина, 19).

Медицинский центр «Приско» (Школьный переулок, 4).

ООО Фарм – Находка «Иммуно+» (бульвар Энтузиастов, 12, кор. 2).

Пресс-служба администрации НГО