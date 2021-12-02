Библиотеки Находки готовятся к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.



Первого декабря сразу в нескольких библиотеках откроются выставки, приуроченные к этой дате. В библиотеке №9 мкрн. Врангель читателям предлагают выставку-обзор художественной литературы «Истина в добре». В детской библиотеке №14 начнётся выставка творческих работ ребят с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) из группы «Капелька» МБОУ ДОУ Д/С «Центр развития ребенка» №65. Работы декоративно-прикладного искусства читателей с ОВЗ выставят в детской библиотеке №10, что на ул. Юбилейной, 8. Её сотрудники также подготовили площадку буккроссинга «Возьми книгу в подарок». В Центральной детской и юношеской библиотеке (ул. Дзерждинского,12) откроется выставка тактильных книг «Особым детям – особые книги».

Библиотечный комплекс «Ливадия» 2 декабря приглашает членов Общества инвалидов на беседу «Люди среди нас», а детская библиотека №10 проведёт 3 декабря для них вечер встречи «Поверь, ты не один». В этот же день городская библиотека №4 (ул. Горького, 14 А) ждёт воспитанников коррекционной школы-интерната на час истории «Город у моря». Для учеников коррекционной школы Центральная городская библиотека (ул. Сенявина, 13) подготовила мультчас «Когда зажигаются ёлки» и мастер-класс «Ёлка модница-хороводница», которые пройдут 1 и 6 декабря.

Центральная детская и юношеская библиотека 9 декабря предлагает для детей из Общества инвалидов литературную игру «В лесу родилась ёлочка», а 10 декабря библиотечный комплекс «СемьЯ» (ул. Арсеньева, 5) – игровую программу «Не оставляй загадку без отгадки» для учеников коррекционной школы.

В течение декады инвалидов в библиотечных комплексах «СемьЯ», «Ливадия», «Зелёный мир» (ул. Фрунзе, 2) и библиотеке №4 состоится кинопоказ с обсуждением короткометражного фильма «Цирк бабочек», в главной роли которого снялся известный австралийский мотивационный оратор, писатель Ник Вуйчич, рождённый с редким наследственным заболеванием – отсутствием рук и ног.

Галина КОЛНЕР, Центральная библиотечная система Находки