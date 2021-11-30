|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|Татьяна Тузюк
|30.11.2021
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№48 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 1 во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Обязательной вакцинации теперь подлежат граждане в возрасте 60 лет и старше. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач края Татьяна ДЕТКОВСКАЯ - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- В Приморье меняется механизм предоставлени транспортной услуги «социальное такси» - более подробно о данной мере поддержки также расскажет на этой неделе «РИО Панорама».
- ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ: как получить услуги в отделениях Пенсионного фонда до конца уходящего года.
- ДОИНДЕКСИРУЮТ: В 2022 году размер материнского капитала проиндексируют с учётом реальной инфляции – когда и насколько?
- ТЕПЕРЬ И В КИНО: новые условия программы «Пушкинская карта».
- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на первый зимний месяц.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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