№48 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 1 во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Обязательной вакцинации теперь подлежат граждане в возрасте 60 лет и старше. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач края Татьяна ДЕТКОВСКАЯ - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- В Приморье меняется механизм предоставлени транспортной услуги «социальное такси» - более подробно о данной мере поддержки также расскажет на этой неделе «РИО Панорама».

- ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ: как получить услуги в отделениях Пенсионного фонда до конца уходящего года.

- ДОИНДЕКСИРУЮТ: В 2022 году размер материнского капитала проиндексируют с учётом реальной инфляции – когда и насколько?

- ТЕПЕРЬ И В КИНО: новые условия программы «Пушкинская карта».

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на первый зимний месяц.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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№48 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 1 во всех точках продаж.Сегодня в номере:- Обязательной вакцинации теперь подлежат граждане в возрасте 60 лет и старше. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач края Татьяна ДЕТКОВСКАЯ - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- В Приморье меняется механизм предоставлени транспортной услуги «социальное такси» - более подробно о данной мере поддержки также расскажет на этой неделе «РИО Панорама».- ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ: как получить услуги в отделениях Пенсионного фонда до конца уходящего года.- ДОИНДЕКСИРУЮТ: В 2022 году размер материнского капитала проиндексируют с учётом реальной инфляции – когда и насколько?- ТЕПЕРЬ И В КИНО: новые условия программы «Пушкинская карта».- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на первый зимний месяц.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script