МФЦ Приморского края начал выдачу бумажных сертификатов с QR-кодами, сообщающими о вакцинации против новой коронавирусной инфекции.



Услуга предназначена для тех, у кого нет кабинета на портале государственных услуг, кто не умеет пользоваться сервисом или по каким-то причинам не может самостоятельно распечатать нужный документ. Об этом заявил директор учреждения Сергей АЛЕКСАНДРОВ в прямом эфире в официальном аккаунте Правительства Приморья в Instagram.

По словам директора МФЦ Сергея Александрова, услуга доступна сегодня во всех муниципалитетах Приморского края. В работе специалисты используют особое программное обеспечение, разработанное Минцифры России.

«При себе необходимо иметь паспорт. Кроме того, желательно наличие СНИЛС и полиса ОМС», – уточнил он.

Директор МФЦ также подчеркнул, что в настоящее время распечатать QR-код гораздо чаще просят именно молодые люди, а не старшее поколение, на которое изначально была рассчитана эта услуга.

«Очень удивляет, когда приходит молодежь с “навороченными” смартфонами, которая активно проявляет себя в Сети, ведет Instagram и выкладывает ролики в TikTok, и говорит, что не умеет пользоваться “госуслугами”. В то же время мы видим случаи, когда достаточно взрослые люди, старше 80 лет, успешно пользуются всеми электронными сервисами. Нас это удивляет, но мы помогаем всем», – отметил Сергей Александров.

Кроме того, во время прямого эфира речь шла о вакцинации и распечатке соответствующих QR-кодов для иностранцев, возможностях восстановить утерянный доступ к порталу государственных услуг лично и в МФЦ, способах взаимодействия между МФЦ и другими ведомствами Приморья, в частности соцзащитой.

Напомним, в настоящее время из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации жители Приморья обязаны предъявлять QR-коды на входе в торговые центры и точки общепита, гостиницы, салоны красоты, спа и сауны.

Пресс-служба администрации НГО