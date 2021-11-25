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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Лесными тропами родного края Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
25.11.2021
В Городской картинной галерее «Вернисаж» открылась персональная выставка Натальи Логуновой «По лесной тропе родного края…» В связи с эпидемиологическими ограничениями на традиционное торжественное открытие зрители не приглашались. Посетить выставку можно индивидуально, с соблюдением всех санитарных требований.

55 работ украсили стены «Вернисажа». Осенние пейзажи, сочные краски лета, природа родного края, солнечное настроение – каждая работа Приморской художницы наполнена светом и теплом.
Выпускница Владивостокского художественного училища Наталья Логунова, прожив несколько лет в Средней Азии, вернулась в Приморье, где занималась творчеством в Доме культуры Врангеля. Там же вела студию декоративного искусства для детей. Сейчас в связи с выходом на пенсию у художницы появилось свободное время, которое она посвящает изучению точечной контурной росписи.
Как отметила директор картинной галереи «Вернисаж» Амина Аварская, все работы художницы очень декоративны и самобытны, выполнены в особом художественном стиле – наивное искусство. В видении окружающего мира автором сохраняется свежесть и непосредственность восприятия. Выставка Натальи Логуновой «По лесной тропе родного края…» будет работать до 5 декабря. Городская картинная галерея «Вернисаж» – Находкинский пр-т, 22, тел.: 69-87-23.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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