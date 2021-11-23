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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
23.11.2021
№47 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 24 ноября во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- В Находке 25 ноября с 10.00 до 16.00 возможны перерывы в вещании цифрового пакета обязательных общедоступных каналов в связи с профилактическими работами.
- МФЦ Приморского края начал выдачу бумажных сертификатов с QR-кодами, сообщающими о вакцинации против новой коронавирусной инфекции – обо всём подробно расскажет «РИО Панорама» на этой неделе.
- Детское пособие для многодетных семей увеличится в будущем году - куда обратиться и как оформить?
- Минтруд РФ утвердил производственный календарь на 2022 год: когда и сколько будем отдыхать – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на предстоящую неделю.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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