№47 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 24 ноября во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- В Находке 25 ноября с 10.00 до 16.00 возможны перерывы в вещании цифрового пакета обязательных общедоступных каналов в связи с профилактическими работами.

- МФЦ Приморского края начал выдачу бумажных сертификатов с QR-кодами, сообщающими о вакцинации против новой коронавирусной инфекции – обо всём подробно расскажет «РИО Панорама» на этой неделе.

- Детское пособие для многодетных семей увеличится в будущем году - куда обратиться и как оформить?

- Минтруд РФ утвердил производственный календарь на 2022 год: когда и сколько будем отдыхать – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на предстоящую неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script - В Находке 25 ноября с 10.00 до 16.00 возможны перерывы в вещании цифрового пакета обязательных общедоступных каналов в связи с профилактическими работами.- МФЦ Приморского края начал выдачу бумажных сертификатов с QR-кодами, сообщающими о вакцинации против новой коронавирусной инфекции – обо всём подробно расскажет «РИО Панорама» на этой неделе.- Детское пособие для многодетных семей увеличится в будущем году - куда обратиться и как оформить?- Минтруд РФ утвердил производственный календарь на 2022 год: когда и сколько будем отдыхать – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на предстоящую неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script