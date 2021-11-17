|Ремонт по плану
|РИО Панорама
|17.11.2021
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В Находке завершился ремонт 28 объектов дорожной инфраструктуры, запланированный на этот год. Отметим, что число объектов увеличилось в связи с дополнительным финансированием, выделенным из бюджета Приморского края. Таким образом, к 210,5 млн руб., которые были запланированы на реализацию комплекса мероприятий по модернизации дорог округа, прибавилось ещё 52,6 млн руб.
Жители микрорайонов отмечают обновление городских магистралей и пешеходных зон. В ходе ремонтной кампании этого года заасфальтировано 18 км дорог. Обустроены подходы и подъезды к важным социально значимым объектам – школам, детским садам, спортивным, культурным, медицинским учреждениям.
Как прокомментировали в Управлении благоустройства администрации Находки, сложно выделить наиболее масштабный объект: в этом году сделано действительно много. К примеру, трудоёмкой была работа на улице Школьной и в Школьном переулке: здесь помимо ремонта проезжей части обустроено пешеходное сообщение до здания городского суда, до школы и детского сада, расположенных на склоне. Трудо– и ресурсозатратными стали работы на ул. Седова, Кольцевой, Советской, Строительной, Владивостокской, Молодежной, в Северном микрорайоне, на ул. Бабкина
в микрорайоне Врангель. В этих местах восстановлены ливневая канализация и пешеходное сообщение. В районе автовокзала помимо асфальтирования проезжей части уложен тротуар к остановке «Бархатная». Отремонтирована дорога в районе 14-й школы с обустройством пешеходной дорожки. Полностью восстановлена разделительная полоса на Северном проспекте и заасфальтирована проезжая часть от перекрёстка с ул. Комсомольской до перекрёстка ДСУ. Большой объём работ выполнен от перекрёстка ДСУ до автобусной остановки «Волна», включая кольцевую развязку. Продолжено прошлогоднее обновление дороги к пляжу Золотари и посёлку Приисковому. Ремонт коснулся и других дорог города, в том числе в отдалённых микрорайонах Ливадия и Врангель.
По материалам пресс-службы администрации НГО
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|17 Ноя 2021
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