Прокуратурой г. Находки утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении раннее судимого местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении), а также по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).





Как установлено в ходе предварительного расследования, фигурант уголовного дела, будучи обвиняемым за совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, находясь под стражей в изоляторе временного содержания подозреваемых и обвиняемых ИВС ОМВД России по г. Находке, в июле 2021 года в ходе свидания с родственниками самовольно через открытое окно покинул служебное помещение для конвоя на территории изолятора. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение побега из-под стражи, обвиняемый пролез по забору, преодолев который, покинул территорию ИВС ОМВД России по г. Находке, откуда в последующем скрылся и находился в розыске до момента его задержания сотрудниками ОМВД России по г. Находка.

В настоящий момент уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.



Прокуратура г. Находки