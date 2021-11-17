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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Возвращён под стражу Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
17.11.2021
Прокуратурой г. Находки утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении раннее судимого местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении), а также по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Как установлено в ходе предварительного расследования, фигурант уголовного дела, будучи обвиняемым за совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, находясь под стражей в изоляторе временного содержания подозреваемых и обвиняемых ИВС ОМВД России по г. Находке, в июле 2021 года в ходе свидания с родственниками самовольно через открытое окно покинул служебное помещение для конвоя на территории изолятора. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение побега из-под стражи, обвиняемый пролез по забору, преодолев который, покинул территорию ИВС ОМВД России по г. Находке, откуда в последующем скрылся и находился в розыске до момента его задержания сотрудниками ОМВД России по г. Находка.
В настоящий момент уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.
Прокуратура г. Находки
 

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