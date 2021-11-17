|Сто фактов обо мне
|РИО Панорама
|17.11.2021
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Центральная библиотечная система г. Находки приглашает читателей 14-16 лет на городскую читательскую конференцию «Перекрёсток» (16+). Конференция состоится 26 ноября в 14.00 в Международном морском клубе по адресу: ул. Ленинская, 22.
В этом году будем обсуждать повесть И. А. Андриановой «Сто фактов обо мне». Книга является номинантом четвертого Международного конкурса имени Сергея Михалкова. Главный герой учится в лицее, ему 16 лет, и он любит интернет… Интересно? Читаем книгу! Повесть есть в библиотеках города и в интернете.
Ждём читающих и способных аргументированно отстоять своё мнение.
С. Ю. БУЧАСОВА, заведующая
Центральной детскойи юношеской библиотекой
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|17 Ноя 2021
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