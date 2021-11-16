|Анонс свежего номера газеты газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|16.11.2021
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№46 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 17 ноября во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Начиная с 2022 года в оборот начнут запускать банкноты нового образца: приведёт ли это к деноминации рубля - подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- Чтобы комфортно и красиво – все подробности конкурса инициативного бюджетирования «Твой проект» на страницах «РИО Панорамы».
- Оформляем компенсацию на технические средства реабилитации удалённо, через портал госуслуг: инвалидные коляски, протезы и другое.
- Вы замечали, что есть такие люди, с которыми стоит перекинуться парой фраз – и энергия на нуле. В народе их называют энергетическими вампирами: кто они и как от них защититься?
- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на предстоящую неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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