№46 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 17 ноября во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Начиная с 2022 года в оборот начнут запускать банкноты нового образца: приведёт ли это к деноминации рубля - подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- Чтобы комфортно и красиво – все подробности конкурса инициативного бюджетирования «Твой проект» на страницах «РИО Панорамы».

- Оформляем компенсацию на технические средства реабилитации удалённо, через портал госуслуг: инвалидные коляски, протезы и другое.

- Вы замечали, что есть такие люди, с которыми стоит перекинуться парой фраз – и энергия на нуле. В народе их называют энергетическими вампирами: кто они и как от них защититься?

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на предстоящую неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Начиная с 2022 года в оборот начнут запускать банкноты нового образца: приведёт ли это к деноминации рубля - подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- Чтобы комфортно и красиво – все подробности конкурса инициативного бюджетирования «Твой проект» на страницах «РИО Панорамы».- Оформляем компенсацию на технические средства реабилитации удалённо, через портал госуслуг: инвалидные коляски, протезы и другое.- Вы замечали, что есть такие люди, с которыми стоит перекинуться парой фраз – и энергия на нуле. В народе их называют энергетическими вампирами: кто они и как от них защититься?- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на предстоящую неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script