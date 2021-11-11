Некоторым льготным категориям граждан Находкинского городского округа предоставят право бесплатно или со скидкой посещать муниципальные учреждения спорта.



Так, инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья смогут заниматься бесплатно. 75-процентная скидка будет предоставлена таким категориям граждан, как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из многодетных и малоимущих семей. Пенсионерам по старости будет предоставлена скидка в 70 процентов.

Данное постановление вступило в силу 3 ноября. С этого дня льготники могут подать необходимые документы (удостоверяющие личность и подтверждающие статус льготной категории) в учреждения спорта. На их рассмотрение отводится три дня. Посещать занятия в муниципальных учреждениях можно будет согласно графику тренировок.

Напомним, в Находкинском городском округе работают пять муниципальных учреждений спорта в разных микрорайонах города. Это спортивная школа «Водник» (ул. Владивостокская, 45А), спортивная школа «Ливадия»

(ул. Заводская, 2), спортивная школа «Приморец» (проспект Мира, 39), спортивная школа «Океан» (Находкинский проспект, 108), спортивная школа «Юниор» (ул. Дзержинского, 12).

По материалам пресс-службы администрации НГО