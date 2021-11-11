«V Всероссийский форум театрального искусства, театральной живописи и сцено-графии «Заметьте!...» состоялся в селе Троицком Московской области. Участие в нём приняли 22 творческих коллектива из разных регионов. Приморский край представлял детский театральный коллектив «Жарки» (руководитель – педагог, актриса театра «Рампа» Людмила ДУБОВАЯ).



На фестиваль были делегированы десять школьников из шести школ городского округа. Ребята подготовили для конкурса два отрывка из своих спектаклей «Ленивая царевна» и «12 месяцев» в номинации «Драматический спектакль». Все десять чтецов выступили в номинации «Художественное слово».

– Я считаю, что мы представили наш город достойно. В «Художественном слове» имеем лауреата первой степени – Дарья ЛЕБЕЗОВА; лауреатов второй степени – Таисия НЕВЕРОВА, Дарья СТАЙКОВА, Диана ЕФИМОВА и Егор СЛЕПОВ. В номинации «Драматический театр» оба отрывка получили звание лауреатов третьей степени. Дарья Лебезова отмечена специальным дипломом «Лучшая женская роль», а лучшим дуэтом названы Виктория ВЛАДИМИРОВА и Таисия Неверова, – рассказала Людмила Дубовая. – Я благодарна всем родителям за помощь в организации поездки талантливых детей на значимый театральный форум. 13 ноября мы представим свои работы на краевом театральном фестивале «Свет рампы» во Владивостоке.

«Заметьте!..» считается одной из сильнейших творческих площадок для любительских театров России. Творческая лаборатория и мастер-классы – неотъемлемая часть фестивальной программы, где режиссеры и актёры учатся, обмениваются опытом и новыми идеями.

Студия «Жарки» работает на базе школы № 7 «Эдельвейс» с 2007 года и сегодня является коллективом-спутником находкинского театра «Рампа». Здесь занимается более 70 детей и подростков от 6 до 17 лет. Любительский коллектив в первую очередь работает с классикой, занимается театрализованным иллюстрированием произведений из школьной программы, художественной декламацией. Юные артисты выступают перед сверстниками в городских школах, стараются участвовать во всех конкурсах и фестивалях. За последние четыре года «Жарки» дважды стали победителями Всероссийского фестиваля «Живая классика», двое ребят были награждены путёвками в Артек. В этом году получили Гран-при фестиваля «Казанские узоры». Ребята выходят на сцену в некоторых спектаклях «Рампы», принимают участие в общегородских мероприятиях, посвящённых Дню Победы, Дню защиты детей и других.

Пресс-служба администрации НГО