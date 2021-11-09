№45 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 10 ноября во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Кто может претендовать на компенсацию взноса на капитальный ремонт – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- Проект нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает ряд новых штрафов для россиян: среди них штрафы за неуничтожение сорных трав на своих приусадебных участках, штрафы за нарушение тишины и покоя граждан – об этом расскажем в нашей традиционной рубрике «Закон и порядок».

- Теперь только так: новый ГОСТ на окна с защитой детской безопасности вступил в силу 1 ноября 2021 года – об этом «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.

- Советы от эксперта: нужно ли хранить чеки и оплаченные квитанции за коммунальные услуги и как не остаться без электричества?

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на предстоящую неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Кто может претендовать на компенсацию взноса на капитальный ремонт – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- Проект нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает ряд новых штрафов для россиян: среди них штрафы за неуничтожение сорных трав на своих приусадебных участках, штрафы за нарушение тишины и покоя граждан – об этом расскажем в нашей традиционной рубрике «Закон и порядок».- Теперь только так: новый ГОСТ на окна с защитой детской безопасности вступил в силу 1 ноября 2021 года – об этом «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.- Советы от эксперта: нужно ли хранить чеки и оплаченные квитанции за коммунальные услуги и как не остаться без электричества?- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на предстоящую неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script