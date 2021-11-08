Завершается реконструкция нижнего поля стадиона «Водник» в Находке. Работы идут в рамках заключенного соглашения о развитии между «Терминалом Астафьева» и футбольным клубом «Океан». После реконструкции стадион будет полностью соответствовать требованиям профессиональных турниров.







В ходе реконструкции строители полностью отремонтировали трибуну на 2500 мест, установили новое ограждение высотой 8 метров по периметру поля, современное освещение и уложили газон последнего поколения.





«Важно, чтобы футболисты и болельщики «Океана» после реконструкции получили хороший, удобный и долговечный стадион. Здесь уже установлены антивандальные и в то же время удобные для болельщиков кресла. Новое ограждение будет с трех сторон поля, а не только с одной, как было раньше. Уложили новый газон последнего поколения, сертифицированный ФИФА, корейской компании KONYGREEN. Это покрытие позволит команде «Океан» выступать на профессиональном уровне», – подчеркнул менеджер спортивных проектов АО «Терминал Астафьева» Евгений СТРИЖИЧЕНКО.





Отметим, что старый газон остается пригодным для проведения тренировочных занятий на детском любительском уровне, поэтому по просьбе руководства школы «Полюс» его уложили на школьной спортивной площадке, также проведя ремонт всей площадки. Теперь пришкольный стадион станет спортивным центром микрорайона Мыса Астафьева.





Предполагается, что на открытии обновленного нижнего поля стадиона «Водник» состоится товарищеский матч между находкинским «Океаном» и владивостокским «Динамо».





«Мы знаем, насколько в Находке любят футбол и поддерживают «Океан». Поэтому и свою поддержку футбольного клуба мы начали с вложений в инфраструктуру, чтобы у команды был домашний стадион для игр и тренировок, а болельщикам было комфортно поддерживать игроков. Также нашим условием было наличие местных, находкинских парней в составе. И это дало результат – «Океан» в этом сезоне выиграл Кубок Приморского края и занял третье место в чемпионате», – сообщил исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН.



