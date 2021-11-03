В дни с 30 октября по 7 ноября, объявленные Президентом России Владимиром Путиным выходными, поликлиники Находкинской городской больницы будут принимать пациентов по особому графику. В амбулаторно-поликлинической службе нерабочими днями объявлены только 31 октября, 4 и 7 ноября. При этом вакцинация от COVID-19 продолжится по привычному расписанию.



•Взрослые поликлиники

1, 2 и 3 ноября работают в обычном режиме.

5 и 6 ноября действует усиленная дежурная служба с 9.00 до 15.00. Работают лаборатория, рентген, функциональная диагностика, можно закрыть или продлить больничный листок, выписать льготный рецепт.



•Детские поликлиники

1, 2, и 3 ноября работают в обычном режиме.

5 и 6 ноября действует усиленная дежурная служба с 9.00 до 15.00. При необходимости медики посетят маленьких пациентов на дому.



•Амбулаторный инфекционный центр (с выездом инфекционных бригад)

1, 2 и 3 ноября работает в обычном режиме с 8.00 до 20.00.

5 и 6 ноября принимает пациентов с 9.00 до 20.00.

4 и 7 ноября – выходные дни.



•Женская консультация

1, 2 и 3 ноября работает в обычном режиме.

5 и 6 ноября действует дежурная служба для амбулаторного приема с 9.00 до 15.00.



•Детский и взрослый стационары Находкинской городской больницы, родильный дом будут работать в штатном режиме – круглосуточно.



•Стационарный прививочный пункт, Почтовый переулок, 3

С 1 по 5 ноября проводит вакцинацию с 8.30 до 19.30; 6 и 7 ноября – с 8.30 до 14.30. Запись по телефону 8 991 068 08 34.



•Прививочный пункт в м-не Ливадия, Гайдамакская, 14

Запись по телефону 65-23-55.

Взять талон на ближайшую дату можно через региональный сервис записи



•Мобильный прививочный пункт в ТЦ «Мега», Спортивная, 2а

С 1 по 5 ноября проводит вакцинацию с 8.30 до 19.30.

6 ноября – с 8.30 до 14.30.

7 ноября – выходной.



Кроме того, вакцинацию можно пройти:



•Находкинская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, Поликлиника№ 1 (ул. Павлова, 16), регистратура: 65-52-67; Находкинская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, Поликлиника№ 2 (ул. Пограничная, 22а), регистратура 65-85-08;



• Восточная больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России (м-н Врангель, ул. Бабкина, 16), регистратура: 66-13-30, 66-23-30;



•Медицинский центр ПРИСКО (Школьный пер., 4), тел. 600-100, 699-550.



работают в обычном режиме.действует усиленная дежурная служба с 9.00 до 15.00. Работают лаборатория, рентген, функциональная диагностика, можно закрыть или продлить больничный листок, выписать льготный рецепт.я работают в обычном режиме.действует усиленная дежурная служба с 9.00 до 15.00. При необходимости медики посетят маленьких пациентов на дому.работает в обычном режиме с 8.00 до 20.00.принимает пациентов с 9.00 до 20.00.– выходные дни.работает в обычном режиме.действует дежурная служба для амбулаторного приема с 9.00 до 15.00.проводит вакцинацию с 8.30 до 19.30; 6 и 7 ноября – с 8.30 до 14.30. Запись по телефону 8 991 068 08 34.Запись по телефону 65-23-55.Взять талон на ближайшую дату можно через региональный сервис записи ER25.RU проводит вакцинацию с 8.30 до 19.30.– с 8.30 до 14.30.– выходной.Кроме того, вакцинацию можно пройти:регистратура: 66-13-30, 66-23-30;, тел. 600-100, 699-550. Пресс-служба Находкинской городской больницы