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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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По особому графику Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
03.11.2021
В дни с 30 октября по 7 ноября, объявленные Президентом России Владимиром Путиным выходными, поликлиники Находкинской городской больницы будут принимать пациентов по особому графику. В амбулаторно-поликлинической службе нерабочими днями объявлены только 31 октября, 4 и 7 ноября. При этом вакцинация от COVID-19 продолжится по привычному расписанию.

•Взрослые поликлиники
1, 2 и 3 ноября работают в обычном режиме.
5 и 6 ноября действует усиленная дежурная служба с 9.00 до 15.00. Работают лаборатория, рентген, функциональная диагностика, можно закрыть или продлить больничный листок, выписать льготный рецепт.

•Детские поликлиники
1, 2, и 3 ноября работают в обычном режиме.
5 и 6 ноября действует усиленная дежурная служба с 9.00 до 15.00. При необходимости медики посетят маленьких пациентов на дому.

•Амбулаторный инфекционный центр (с выездом инфекционных бригад)
1, 2 и 3 ноября работает в обычном режиме с 8.00 до 20.00.
5 и 6 ноября принимает пациентов с 9.00 до 20.00.
4 и 7 ноября – выходные дни.

•Женская консультация
1, 2 и 3 ноября работает в обычном режиме.
5 и 6 ноября действует дежурная служба для амбулаторного приема с 9.00 до 15.00.

•Детский и взрослый стационары Находкинской городской больницы, родильный дом будут работать в штатном режиме – круглосуточно.

•Стационарный прививочный пункт, Почтовый переулок, 3
С 1 по 5 ноября проводит вакцинацию с 8.30 до 19.30; 6 и 7 ноября – с 8.30 до 14.30. Запись по телефону 8 991 068 08 34.

•Прививочный пункт в м-не Ливадия, Гайдамакская, 14
Запись по телефону 65-23-55.
Взять талон на ближайшую дату можно через региональный сервис записи ER25.RU.

•Мобильный прививочный пункт в ТЦ «Мега», Спортивная, 2а
С 1 по 5 ноября проводит вакцинацию с 8.30 до 19.30.
6 ноября – с 8.30 до 14.30.
7 ноября – выходной.

Кроме того, вакцинацию можно пройти:

•Находкинская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, Поликлиника№ 1 (ул. Павлова, 16), регистратура: 65-52-67; Находкинская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, Поликлиника№ 2 (ул. Пограничная, 22а), регистратура 65-85-08;

• Восточная больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России (м-н Врангель, ул. Бабкина, 16), регистратура: 66-13-30, 66-23-30;

•Медицинский центр ПРИСКО (Школьный пер., 4), тел. 600-100, 699-550.

Пресс-служба Находкинской городской больницы
 

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