Библиотеки Находки объявляют городской конкурс на лучшую ёлочную игрушку. Конкурс проходит третий год и пользуется неизменным успехом у горожан, в нём принимают участие более 100 человек.



В конкурсе заявлено три номинации. Две традиционные – «Игрушка со страниц книжки» в возрастной категории от 10 до 18 лет, в том числе для ребят с ограниченными возможностями здоровья, и «Лучшая семейная игрушка», и одна новая – «Лучшая игрушка больших форм» для демонстрации на улице. Минимальный размер такой игрушки должен быть не менее одного метра.

Игрушки можно делать из самого разнообразного материала: цветного пластика, мягкого фетра, разноцветной бумаги, папье-маше и фольги. Главное, чтобы в ней не было колющих и острых предметов. Конкурс пройдёт с 1 по 30 ноября.

Жюри, состоящее из преподавателей декоративного-прикладного искусства, выберет лучшие работы. В каждой номинации предусмотрено одно призовое место, но жюри оставляет за собой право поощрить ещё несколько удачных работ. Победители получат памятные призы, а лучшие работы будут представлены на выставке, которая пройдет в Центральной городской библиотеке. Затем игрушки отправятся в Екатериновский детский дом-интернат и Находкинское общество инвалидов, где украсят новогодние ёлки.

Галина КОЛНЕР, ЦБС Находки