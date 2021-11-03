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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
03.11.2021
№44 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 3 ноября во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
4 ноября россияне отмечают День народного единства – присоединяемся к поздравлениям и желаем всем нашим читателям добра, благополучия и силы духа!
- Защитникам блокадного Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей в ноябре. Какие ещё категории граждан получат прибавку – все подробности в материале под заголовком «Что ждёт россиян в ноябре».
- В период сложной эпидемиологической ситуации волонтёры края окажут помощь пожилым приморцам – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- Библиотеки Находки объявляют городской конкурс на лучшую ёлочную игрушку – условия читайте в «РИО Панораме».
- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на ноябрь и календарь красоты и здоровья.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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