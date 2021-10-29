Ярким футбольным праздником открыли после ремонта стадион школы «Полюс» в Находке. Здесь прошел турнир на призы «Терминала Астафьева» среди учащихся семи школ города.





Награды победителям, футболистам школы №23, вручил исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН.

«Вот уже почти десять лет «Терминал Астафьева» ведет шефство над школой «Полюс», постепенно делая лучше условия для занятий ее учеников. И сейчас мы рады, что дети смогут проводить уроки физкультуры на безопасном покрытии. А те, кто любит футбол – тренироваться на хорошем газоне и повышать свое мастерство. Тем более когда перед глазами у ребят есть пример взрослых футболистов «Океана», которые в этом году выиграли Кубок Приморского края», – поздравил школьников и жителей микрорайона Мыс Астафьева Александр Ганин.



По словам директора школы «Полюс» Елены БЫЦИШИНОЙ, ученики внимательно следили за ходом ремонта: так хотелось самим уже быстрее начать играть здесь.

«Мы обратились к «Терминалу Астафьева», который реконструирует нижнее поле стадиона «Водник», чтобы газон, еще пригодный для любителей, уложили на нашу грунтовую коробку. Теперь дети могут спокойно играть, безопасно проводить уроки физкультуры, не боясь, что травмируются на старом земляном покрытии. Стало как на настоящем стадионе», – рассказала Елены Быцишина.



Вручивший награды серебряным призерам турнира депутат Законодательного Собрания Приморского края Николай АЛЕШИН отметил необходимость этого стадиона для всего микрорайона Мыса Астафьева.

«Во время моих предвыборных встреч с жителями они просили о хорошем стадионе. Потому что помнят, что именно в этой школе учился знаменитый футболист, победитель Кубка УЕФА Виктор ФАЙЗУЛИН. И теперь у ребят, кто хочет пойти по его пути, есть нормальные условия для тренировок», – добавил Николай Алешин.



Как сообщил менеджер спортивных проектов АО «Терминал Астафьева» Евгений СТРИЖИЧЕНКО, во время ремонта строители уложили искусственное покрытие, обновили забор и сетку вдоль поля, нанесли разметку.



«До укладки газона здесь поработали с основанием, чтобы обеспечить хороший дренаж после дождя. Затем уложили искусственный газон, на котором смогут играть юные футболисты и проводить безопасные уроки физкультуры школьники. Работы выполнены полностью за счет средств «Терминала Астафьева». А по договоренности со школой вечером на стадионе смогут заниматься и жители микрорайона», – добавил Евгений Стрижиченко.



Важность появления нового спортивного объекта отметила и начальник Управления образования администрации Находкинского городского округа Елена МУХАМАДИЕВА.

«Такие события очень значимы для нашего города и наших школ. В Находке уже есть шесть таких площадок, и мы благодарим «Терминал Астафьева» за появление здесь такой качественной спортивной площадки. Тем более что дет-ский спортивный клуб «Океан» открыл в школе «Полюс» футбольный класс и уже тренирует первоклашек. Теперь для них есть все условия. Считаю, это отличное подспорье для развития спорта в микрорайоне», – подчеркнула Елена Мухамадиева.





Наградивший бронзовых призеров турнира, футболистов школы №11, депутат Думы Находки Анзор АВДАДАЕВ подчеркнул важность поддержки спорта в Находке социально ответственным бизнесом.

«Этот стадион значит, что футбол в нашем городе продолжает развиваться и прежде всего благодаря «Терминалу Астафьева». Ровно год назад я обратился к руководителю порта Руслану Кондратову за поддержкой футбольного клуба «Океан». Он меня поддержал, но с условием, что играть в основном составе должны наши, местные молодые парни. А главное – помогает и в развитии инфраструктуры клуба. Благодаря этому, прошла и реконструкция этого пришкольного стадиона, который уже принял первый городской турнир», – добавил Анзор Авдадаев.

Капитан команды победителей, школы №23, Андрей КАРБЫШЕВ рассказал, что качественный газон поля «Полюса» сыграл немалую роль в их победе.



«Мы очень давно ждали, просили, чтобы устроили этот турнир. Готовились, немного переживали, но в итоге смогли достойно выступить, одержав здесь победу. Думаю, что помог и хороший газон, мы – техничная команда, качественное, ровное покрытие нам только помогает», – поделился юный футболист.

Заслуженные награды по итогам турнира на призы «Терминала Астафьева» также получили лучшие игроки в составах своих команд.

