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Информационный еженедельник города Находка
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Навес в «Терминале Астафьева»: работают профессионалы Материал в печатном номере Отправить на e-mail
Сергей Гончаров   
28.10.2021
Строители первого в портах Дальнего Востока навеса завершают монтаж блока Б. Работы идут в рамках программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на экологически безопасную перевалку. Тем самым среди всех стивидоров Находки «Терминал Астафьева» является флагманом в выполнении поручения Президента РФ в полном объеме.


Как сообщил технический директор АО «Терминал Астафьева» Виктор ПАНОВ, в настоящий момент смонтированы три из четырех «ног» второго блока.
 

«Здесь нужна идеальная командная работа всех монтажников: на земле и на высоте, крановщика, чтобы металлическую конструкцию размерами 21 на 30 метров поставить точно в пазы. Внизу поддерживают оттяжками, крановщик держит уровень, чтобы на высоте две бригады легко установили эту конструкцию в подготовленные ранее отверстия. Дело буквально в миллиметрах, поэтому, чтобы успешносправиться с этой задачей, здесь работают профессионалы высочайшего класса. При этом работа идет на ограниченном пространстве, поскольку производственный процесс предприятия не прекращается», – рассказал Виктор Панов.
 

Отметим, что монтаж навеса идет на высоте от 33 до 39 метров, что превышает защитные экраны «Терминала Астафьева», самые высокие в Находке. И теперь ход работ хорошо виден всем местным жителям.
 

Конструкция навеса изготовлена в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Проектировщики учли суровые приморские погодные условия, с тем чтобы конструкция выдержала и ветровую, и дождевую нагрузки.
 

Строительство навеса над зоной выгрузки – это уже четвертый этап программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на защищенную перевалку. Эксперты всероссийской общественной экологической организации «Зеленый патруль» признают, что она эффективна и может служить хорошим примером остальным стивидорам по всей стране.
 
 

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