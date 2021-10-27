|День доверия
|РИО Панорама
|27.10.2021
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Благотворительный марафон «День доверия» в помощь безнадзорным животным пройдет в Находке 30 октября. Неравнодушные граждане смогут принести корма, лекарства, средства по уходу за собаками и кошками.
По словам организаторов из фонда защиты животных «Доверие», первая подобная акция состоялась в Находке 25 сентября. Тогда новых хозяев нашли 12 собак и один котенок, собраны средства на помощь безнадзорным животным.
«Следующий “День доверия” состоится в Находке в торгово-развлекательном комплексе на проспекте Мира, 65/1. Будет организован сбор кормов, лекарств, амуниции, средств по уходу за животными. Подобные акции планируется проводить во всех муниципальных образованиях края», – сказали они
Отметим, фонд «Доверие» с помощью волонтеров пристраивает безнадзорных животных в частные приюты, обследует их в ветеринарных клиниках. Также сотрудники некоммерческой организации проводят просветительскую работу со школьниками.
По вопросам участия в работе фонда нужно обратиться по электронной почте: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script , телефон: 8 994-021-10-70.
Напомним, в следующем году на строительство приютов для безнадзорных животных из краевого бюджета муниципальным образованиям Приморья направят 150 миллионов рублей.
Пресс-служба правительства Приморского края
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|27 Окт 2021
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