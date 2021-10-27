|С новосельем
|РИО Панорама
|27.10.2021
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В Находке продолжается процесс расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Данные мероприятия реализуются согласно муниципальной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 гг. федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
По плану муниципальной программы за 2020 и 2021 год необходимо расселить 89 человек из жилья, признанного непригодным для проживания до 1 января 2017 года. В прошлом году 41 человек улучшил жилищные условия, до конца уходящего года плановый показатель будет выполнен и новоселье смогут справить ещё 48 находкинцев.
Как сообщили в Управлении ЖКХ администрации Находкинского городского округа, уже исполнено 13 муниципальных контрактов на приобретение жилья нуждающимся в этом гражданам, до конца года будет заключено ещё 3 таких контракта.
Жильё приобретается на средства Фонда содействия реформированию ЖКХ из бюджетов Приморского края и Находкинского городского округа на вторичном рынке.
Пресс-служба администрации НГО
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|27 Окт 2021
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