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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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С новосельем Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
27.10.2021
В Находке продолжается процесс расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Данные мероприятия реализуются согласно муниципальной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 гг. федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

По плану муниципальной программы за 2020 и 2021 год необходимо расселить 89 человек из жилья, признанного непригодным для проживания до 1 января 2017 года. В прошлом году 41 человек улучшил жилищные условия, до конца уходящего года плановый показатель будет выполнен и новоселье смогут справить ещё 48 находкинцев.
Как сообщили в Управлении ЖКХ администрации Находкинского городского округа, уже исполнено 13 муниципальных контрактов на приобретение жилья нуждающимся в этом гражданам, до конца года будет заключено ещё 3 таких контракта.
Жильё приобретается на средства Фонда содействия реформированию ЖКХ из бюджетов Приморского края и Находкинского городского округа на вторичном рынке.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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