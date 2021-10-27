|Вечный зов собрал достойных
|РИО Панорама
|27.10.2021
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В муниципальном Центре культуры прошел гала-концерт «Богата талантами земля Приморская» участников VIII Краевого фестиваля народных культур «Вечный зов».
Культурное мероприятие проходит ежегодно при поддержке администрации Находкинского городского округа, департамента культуры Приморья и краевого Центра народной культуры.
В честь дня рождения Приморского края на площадке муниципального Центра культуры собралось более 500 участников фестиваля из Находки, Уссурийска, Фокино, Партизанска и Артема. Фестиваль проходил в течение двух дней. Особую атмосферу праздника создавала выставка декоративно-прикладного творчества «Мастеровые Находки», в фойе звучали веселые народные песни.
На сцене муниципального Центра культуры певцы и танцоры показали высокий уровень мастерства, жюри оценило авторские идеи и находки руководителей коллективов, а зрители с большим удовольствием познакомились с лучшими творческими номерами.
Среди находкинских коллективов лауреатом первой степени краевого фестиваля «Вечный зов» стал вокальный ансамбль «Сударушка» под руководством Элеоноры ЛЫСЦОВОЙ. Гран-при в номинации «Вокал» во второй раз достался образцовому детскому хору «Соловушка» (руководитель Татьяна МОСУНОВА) находкинской Детской школы искусств №1.
В номинации «Хореография» Гран-при получил ансамбль «Сияние» из Артёма.
– Мы являемся постоянными участниками фестиваля. В этом году привезли пять номеров, и все они были оценены по достоинству зрителями и жюри фестиваля, – поделилась впечатлениями руководитель ансамбля «Сияние» Нина ФРОЛОВА.
В завершение мероприятия председатель жюри, президиум Дальневосточного научно-методического центра культуры и искусств, заслуженный артист Республики Казахстан Владимир ПЯТИН поблагодарил участников гала-концерта за бережное сохранение традиций народного искусства.
Пресс-служба администрации НГО
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