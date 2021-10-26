№43 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 27 октября во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Все медучреждения Приморского края продолжают диспансеризацию и профилактические осмотры населения – об этом более подробно расскажет «РИО Панорама» на этой неделе.

- В Пенсионном фонде заявили о переносе некоторых ноябрьских выплат в связи с объявленными нерабочими днями - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- Чтобы стаж засчитали: подростки, начиная с 14 лет, могут начать зарабатывать пенсионный стаж: как и при каких условиях?

- Вниманию родителей, кто еще не оформил школьные выплаты к учебному году: 31 октября – последний день приёма заявлений, все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Все медучреждения Приморского края продолжают диспансеризацию и профилактические осмотры населения – об этом более подробно расскажет «РИО Панорама» на этой неделе.- В Пенсионном фонде заявили о переносе некоторых ноябрьских выплат в связи с объявленными нерабочими днями - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- Чтобы стаж засчитали: подростки, начиная с 14 лет, могут начать зарабатывать пенсионный стаж: как и при каких условиях?- Вниманию родителей, кто еще не оформил школьные выплаты к учебному году: 31 октября – последний день приёма заявлений, все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script