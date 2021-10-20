Жители Приморья могут записаться на прием к врачу в любое медицинское учреждение через электронные сервисы. К ним подключены все краевые государственные медицинские организации.





Ежегодно сервис развивается, внедряя новые возможности для граждан Приморья. Так, до конца текущего года планируется ввести в работу следующие виды записи: на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение, на прохождение профилактических медицинских осмотров, на любую вакцинацию, платные услуги, вызвать врача на дом или записаться на углубленную диспансеризацию.

Записаться к врачу можно через следующие ресурсы:

– Единый портал государственных услуг (Личный кабинет «Мое Здоровье»);

– Региональный контактный центр Приморского края на базе МФЦ;

– Региональный портал записи на прием к врачу Приморского края (er25.ru), в том числе и для слабовидящих граждан;

– сеть информационных терминалов (инфоматов), расположенных в медицинских организациях;

– мобильные приложения для популярных мобильных платформ iOS и Andriod.

В минздраве Приморья отметили, что цифровизация здравоохранения позволяет медицинским организациям обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Также в регионе реализуется система электронных рецептов. В период пандемии особую актуальность приобрела возможность проведения телемедицинских консультаций между медицинскими организациями.

«Развитие возможностей информационных систем способствует повышению качества жизни граждан – пациенты, планируя свой визит к врачу, записываются так, как им удобно. Это экономит их время и делает систему оказания медпомощи более прозрачной», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что единый сервис записи на прием к врачу Приморского края был запущен в работу в 2018 году в рамках реализации стратегического проекта «Развитие информационных технологий в здравоохранении Приморского края на 2017-2021 годы» и ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Как отмечают в региональном министерстве здравоохранения, на портале Госуслуги жителям доступны записи на первичный прием к врачу, на вакцинацию от COVID-19. А на региональном портале записи на прием к врачу Приморского края (er25.ru) можно записаться в листы ожидания при отсутствии свободных талонов записи и на прием к врачу по направлению.Ежегодно сервис развивается, внедряя новые возможности для граждан Приморья. Так, до конца текущего года планируется ввести в работу следующие виды записи: на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение, на прохождение профилактических медицинских осмотров, на любую вакцинацию, платные услуги, вызвать врача на дом или записаться на углубленную диспансеризацию.Записаться к врачу можно через следующие ресурсы:– Единый портал государственных услуг (Личный кабинет «Мое Здоровье»);– Региональный контактный центр Приморского края на базе МФЦ;– Региональный портал записи на прием к врачу Приморского края (er25.ru), в том числе и для слабовидящих граждан;– сеть информационных терминалов (инфоматов), расположенных в медицинских организациях;– мобильные приложения для популярных мобильных платформ iOS и Andriod.В минздраве Приморья отметили, что цифровизация здравоохранения позволяет медицинским организациям обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Также в регионе реализуется система электронных рецептов. В период пандемии особую актуальность приобрела возможность проведения телемедицинских консультаций между медицинскими организациями.«Развитие возможностей информационных систем способствует повышению качества жизни граждан – пациенты, планируя свой визит к врачу, записываются так, как им удобно. Это экономит их время и делает систему оказания медпомощи более прозрачной», – подчеркнули в ведомстве.Напомним, что единый сервис записи на прием к врачу Приморского края был запущен в работу в 2018 году в рамках реализации стратегического проекта «Развитие информационных технологий в здравоохранении Приморского края на 2017-2021 годы» и ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение». Пресс-служба администрации НГО