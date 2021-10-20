|Как вам будет удобно
|РИО Панорама
|20.10.2021
|
Жители Приморья могут записаться на прием к врачу в любое медицинское учреждение через электронные сервисы. К ним подключены все краевые государственные медицинские организации.
Как отмечают в региональном министерстве здравоохранения, на портале Госуслуги жителям доступны записи на первичный прием к врачу, на вакцинацию от COVID-19. А на региональном портале записи на прием к врачу Приморского края (er25.ru) можно записаться в листы ожидания при отсутствии свободных талонов записи и на прием к врачу по направлению.
Ежегодно сервис развивается, внедряя новые возможности для граждан Приморья. Так, до конца текущего года планируется ввести в работу следующие виды записи: на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение, на прохождение профилактических медицинских осмотров, на любую вакцинацию, платные услуги, вызвать врача на дом или записаться на углубленную диспансеризацию.
Записаться к врачу можно через следующие ресурсы:
– Единый портал государственных услуг (Личный кабинет «Мое Здоровье»);
– Региональный контактный центр Приморского края на базе МФЦ;
– Региональный портал записи на прием к врачу Приморского края (er25.ru), в том числе и для слабовидящих граждан;
– сеть информационных терминалов (инфоматов), расположенных в медицинских организациях;
– мобильные приложения для популярных мобильных платформ iOS и Andriod.
В минздраве Приморья отметили, что цифровизация здравоохранения позволяет медицинским организациям обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Также в регионе реализуется система электронных рецептов. В период пандемии особую актуальность приобрела возможность проведения телемедицинских консультаций между медицинскими организациями.
«Развитие возможностей информационных систем способствует повышению качества жизни граждан – пациенты, планируя свой визит к врачу, записываются так, как им удобно. Это экономит их время и делает систему оказания медпомощи более прозрачной», – подчеркнули в ведомстве.
Напомним, что единый сервис записи на прием к врачу Приморского края был запущен в работу в 2018 году в рамках реализации стратегического проекта «Развитие информационных технологий в здравоохранении Приморского края на 2017-2021 годы» и ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Пресс-служба администрации НГО
|След. >
|«
|20 Окт 2021
|»
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|Соцпроекты
|Анонсы
|Новости
|Общество
|Гость номера
|Вопрос недели
|Дата
|Вопрос-ответ
|Происшествия
|ЖКХ
|Благоустройство
|Политика
|Экономика
|Бизнес
|Дом
|Здоровье
|Авто
|Спорт
|Культура
|Исторический клуб
|Поколение next
|Авторская колонка
|Мысли по поводу
|Шёл по городу