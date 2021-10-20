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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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И история, и традиции, и культура Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
20.10.2021
В Музейно-выставочном центре (МВЦ) открылась выставка керамической ландшафтной скульптуры, созданной художниками-керамистами по итогам симпозиума «Дыхание огня».

Встреча представителей творческого сообщества из разных регионов России проходила в августе на территории интерактивного музея-мастерской народных ремёсел «Жар-птица» в г. Фокино.
Именитые художники из Новосибирска, Зеленограда, Нижнего Новгорода, Гжели, Артёма и Фокино создали за десять дней скульптуры, отражающие их личные впечатления о Приморье.
Как отметила директор МВЦ Марина НУРГАЛИЕВА, мастерская «Жар-птица» – давний друг находкинского музея.
– Это так непросто и так интересно сделать не только свою выставку, но и поработать вместе с сообществом керамистов, превращать такой простой и податливый материал, глину, в произведения искусства, – отметила она. – Теперь у жителей и гостей города есть прекрасная возможность познакомиться с удивительными фантазиями авторов, интерпретациями наших приморских образов, сюжетов. Приятно, что здесь есть и история, и традиции, и культура, и даже что-то космическое.
Несмотря на сжатые сроки, отведённые для творчества, и особенности влажного приморского климата, потребовавшего скорректировать технологии высушивания и обжига изделий из глины, художники создали ряд уникальных произведений, наполненных глубоким смыслом. Вдохновение гостям дарили морские пейзажи и виды, открывающиеся с приморских сопок, живописные скальные комплексы – кекуры – и облюбовавшие их стаи птиц, озеро лотосов, морские животные, лесные цветы.
– Мы устроили участникам симпозиума несколько экскурсий, в том числе и по Находке. И я не побоюсь этих слов: они были поражены красотой приморской природы, – рассказала художественный руководитель музея-мастерской «Жар-птица» Наталья ХРИСТЕНКО.
Ярким событием симпозиума стал обжиг двухметровой «огненной» скульптуры «Формула моря» (автор Алена Залуцкая из Новосибирска). Скульптура обжигалась в специально сконструированной печи около восьми часов при температуре 1200 градусов. Завершающий этап с открытием печи и окончательной отделкой произведения происходил в присутствии зрителей.
Ландшафтные керамические скульптуры впоследствии украсят общественное пространство на территории музея-мастерской «Жар-птица».
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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